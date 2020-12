Hitman se dévoile encore avec une cinématique d'ouverture, qui nous présente l'agent 47, qui retrouve son ami perdu de vue, Lucas Grey, alors qu’ils s’apprêtent à se lancer à la poursuite des associés de l’organisation Providence.Le jeu sera disponible le 20 Janvier 2021 sur XBOX One, Series X|S, PS4, PS5, PC et Stadia.Pour le moment, pas d'info sur une éventuelle édition collector. FNAC 10€ en CC

posted the 12/15/2020 at 05:12 PM