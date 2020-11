La démo présente de nouvelles fonctionnalités et améliorations spécifiques à l'Édition ultime, comme la possibilité d'accélérer les combats, les voix japonaises et anglaises, une bande-son symphonique et un mode Photo permettant de capturer les paysages envoûtants que découvriront les joueurs au fil de l'aventure. Ce contenu ne représente qu'une infime partie des nouvelles fonctionnalités composant le jeu complet qui offre de nouvelles histoires pour les personnages, un système d'artisanat amélioré et la possibilité de jouer du début à la fin en 2D comme dans un jeu DRAGON QUEST classique. La progression dans la démo pourra être transférée au jeu complet lors de sa sortie, le 4 décembre 2020. En bonus, les joueurs qui termineront le scénario principal de la démo recevront trois "graines de Compétence", qui confèrent un point de compétence supplémentaire une fois consommées et peuvent être utilisées dans la démo comme dans la suite de leur progression au sein du jeu complet.

La démo de DRAGON QUEST XI S : LES COMBATTANTS DE LA DESTINÉE – ÉDITION ULTIME est maintenant disponible sur PS4, One et PC.