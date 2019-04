Voici une Information concernant le jeu Nintendo Labo :4Players.de est le premier site a attribué une note au quatrième kit Nintendo Labo. Et il lui attribue la mauvaise note de 4/10 :Pour rappel, ce kit sortira demain...Source : https://www.metacritic.com/game/switch/nintendo-labo-toycon-04-vr-kit

posted the 04/11/2019 at 04:46 PM by link49