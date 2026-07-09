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Marvel Tokon Fighting Souls
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[Fin disques Sony] Annuler son abonnement PlayStation Plus ne sert à rien?


L'analyste Serkan Toto a déclaré à IGN qu'il ne pensait pas que Sony reviendrait sur sa position concernant les jeux physiques :

« Je comprends les amateurs de supports physiques, mais Sony ne reviendra pas sur cette décision. Ils savaient pertinemment quelle serait la réaction en ligne et attendent désormais que la tempête passe.

Sony compte plus de 120 millions d'utilisateurs actifs sur PlayStation. Environ 50 millions de personnes sont abonnées au PlayStation Plus. À titre d'hypothèse, imaginons que 500 000 d'entre elles résilient leur abonnement pour protester : cela ne représenterait qu'une perte de 1 % de cette activité — ce qui est évidemment insuffisant pour amener Sony à revoir sa stratégie. Le numérique est tout simplement trop lucratif. ».

Source : https://fr.ign.com/playstation-5/90223/si-vous-annulez-votre-abonnement-playstation-plus-pour-protester-contre-la-fin-des-disques-actee-par/
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    aeris201
    posted the 07/09/2026 at 04:19 AM by link49
    comments (152)
    sardinecannibale posted the 07/09/2026 at 04:26 AM
    Attendre que la tempête passe va probablement fonctionner. C'est presque toujours le cas. Par contre il faut inviter les gens à se désabonner du PS+ s'ils le souhaitent. Quand on possède déjà une PS5 c'est difficile à avaler mais il ne faut pas faire l'erreur d'investir dans la prochaine console.
    Une image de marque brisée fait des dégâts à moyen et long terme.
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 04:31 AM
    sardinecannibale
    Que faire de la majorité des joueurs qui se foutent du physique. J’ai l’impression que Sony va à l’encontre de toutes logiques quand je lis certains. Nous sommes plus en 2008 !
    burningcrimson posted the 07/09/2026 at 04:36 AM
    Je trouve la démarche ridicule. Si Sony, Nintendo et Microsoft ont décidé de passer au full démat ou GKC, c'est parce que les bénéfices engendrés par le dématarialisé ont été très bon et peut-être même supérieurs à ceux du physique. Ce sont les joueurs qui ont créés cette situation en laissant petit à petit le démat prendre du terrain et il n'y a qu'à voir les records de pré-commandes pour GTA VI pour se rendre compte que ceux qui protestent ne sont qu'une d'eau dans l'océan. À quoi bon faire tout ce remue ménage maintenant ? On savait tous que ça allait arriver !? La Ps6 sortira avec de gros jeux et quasiment tout le monde finira par l'acheter. Ça fait un peu chier qu'on nous impose un format mais nous sommes les seuls responsable de cette situation.
    mercure7 posted the 07/09/2026 at 04:38 AM
    Les joueurs non démat', c'est environ 30% des joueurs.

    Mais en terme de thune, ils ne pèsent pas DU TOUT 30%.

    Et ça, Sony le comprend TRES BIEN, d'où leur choix.
    keiku posted the 07/09/2026 at 04:56 AM
    on oublie quand même de préciser qu'une grosse partie des joueurs xbox a migré chez sony a partir de 2020, donc sony a gagné près de 20 millions d'abonnement compensé par une diminution des abonnement des joueurs sony qui eux sont en train de migré ailleurs...

    du coup si ont fait le ratio réel des perte d'abonné, on est plus sur du 2 millions de perte par ans (mais compensé par l'arrivée encore actuelle des joueurs xbox sur la console de sony) mais d'ici l'arrivée de la ps6, on peut facilement prédire que sony va perdre entre 1 et 2 millions d'abonné par ans, chiffre de diminution qui risque d'exploser a la sortie de la ps6

    Et ca c'était le chiffre sans boycott...

    mercure7 Mais en terme de thune, ils ne pèsent pas DU TOUT 30%.

    tu as raison sur ce point, mais n'oublions pas que de la même manière c'est les joueurs non payant qui permet la conservation des joueurs payant sur les free to play mobile, c'est la taille du parc qui compte sur console et perde 36% de son parc actuel, ca n'est pas rien (ca ramènerait le nombre de joueurs a environs 60 millions , nombre qui était celui de xbox avec la one et leur gamepass, (étrange coïncidence non ?)

    c'est la quantité du parc qui font que les développeurs choisisse une console comme main pour le développement et actuellement on voit que c'est vers nintendo et le pc qu'il se dirige depuis quelque année...
    shinz0 posted the 07/09/2026 at 04:59 AM
    D'après un analyste...
    kikoo31 posted the 07/09/2026 at 05:06 AM
    mercure7 30?
    T'es sûr que c'est pas 20??
    keiku posted the 07/09/2026 at 05:08 AM
    kikoo31 c'est même 36% d'après les leak playstation de 2024
    cyr posted the 07/09/2026 at 05:16 AM
    burningcrimson Les amoureux du physique n'auraient pas du acheter la ps5 pro déjà pour commencer. Celle ci est dépourvu de lecteur.
    Fallait déjà a ce moment comprendre ce qui allait arriver par la suite.

    Mais non les mecs l'ont acheter pour de plus beau graphisme.

    OK, mais sony lui a bien vu qu'une consoles dépourvu de lecteur se vendait quand même.

    Alors oui l'annonce de l'abandon du physique en 2028 a eu un effet. Mais sur le marché boursier, il y a eu un crack boursier sur les actions sony?

    Apparemment non. Sony regarde t'il plus la bourse ou la grogne des jouers sur internet?

    Se désabonner du psn+ ne changera rien, et comme dit dans l'article, il y a 50 millions de compte (je trouve ça peu au vu des 120 utilisateurs, mais un compte psn+ peut bien regrouper plusieur utilisateurs d'une même famille.)

    Bref vendait toute vos actions sony pour provoquer un tsunami ur le marché financier. La peut-être que sony réagira....
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 05:18 AM
    mercure7
    Exactement ! Le physique ne représente rien : https://thegamersmag.com/playstation-statistics/
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 05:22 AM
    shinz0 ya le même article juste en dessous mais bon
    yukilin posted the 07/09/2026 at 05:25 AM
    Surtout que dans les joueurs physiques il y en a qui achètent du dématérialisé. Combien sont-ils réellement ceux qui n'achètent pas et n'achèteront jamais de dématérialisé ?
    mibugishiden posted the 07/09/2026 at 05:26 AM
    cyr tu peux acheter une Pro si t'es fan de physique, c'est mon cas, t'achètes le lecteur avec, c'est pas une pure console demain la Pro.
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 05:27 AM
    cyr la PS5 Pro possède un lecteur amovible donc stop de dire des conneries.
    Sinon fallait pas acheter la PS5 demat de base au lancement.
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 05:41 AM
    ouroboros4
    Il n’a pas tord, la console était vendue sans lecteur, fallait faire l’effort de l’acheter à côté, pas dispo… bref, c’était quand même annonciateur de quelque chose et certains l’ont acheté en étant déçu de la décision de Sony… c’était quand même palpable, ce n’est pas non plus surprenant !
    taiko posted the 07/09/2026 at 05:41 AM
    Évidemment que les désabonnements en masse peuvent faire revenir Sony en arrière.
    Ils ne sont pas tout puissants et peuvent se manger un scud sur la prochaine gen pour beaucoup moins que ça.
    C'est souvent une goutte d'eau qui marque le point de rupture et on ne sait jamais quand celle-ci arrive.
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 05:44 AM
    shambala93 si Sony avait voulu aller au bout des choses ils n'auraient tout simplement proposé aucun lecteur
    grundbeld posted the 07/09/2026 at 05:46 AM
    yukilin Prendre du démat’ n’est pas un problème en soi. Le problème c’est quand on t’y oblige. Et là ça peut créer un effet inverse. Personnellement désormais chaque contenu numérique sera récupéré en mode boucanier si tu vois ce que je veux dire. Et sans aucune vergogne.

    Alors je sais que tout cela est une goutte d’eau dans un océan et que les gens vont très rapidement se soumettre parce qu’ils sont majoritairement des faibles. Mais avoir des principes c’est important. S’y tenir c’est parfois difficile, ça demande du courage. Mais au moins à la fin tu peux vivre debout. Pour le PS+ c’est le même principe. Tu ne le fais pas forcément pour faire bouger les choses mais parce que ça te tient à cœur. J’ai jamais payé le PS+ car je considérais que c’était du racket. J’ai donc été exclu du jeu en ligne. Mais tant pis, je préfère ça que de renier mes principes.
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 05:47 AM
    ouroboros4
    Etape par étape, ne soit pas trop brusque
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 05:48 AM
    shambala93 pour moi ya aucune étape.
    Comme je l'ai dit la PS6 à sans doute été conçu dès le départ full demat.
    Sony avait juste une feuille de route pour les annonces.
    taiko posted the 07/09/2026 at 05:53 AM
    ouroboros4 t'as de grandes convictions mec. T'es un vrp Sony?
    Penser que la voix des joueurs n'a jamais eu d'impact sur le marché...
    On est au courant que l'avenir c'est le demat'. Merci. Ça n'empêche pas qu'il existe un marché, même de niche, pour le physique pour tous les autres médias.
    Que la législation européenne ne va pas laisser passer ça (car soyons sérieux, les magasins ne vont pas longtemps vendre des codes en physique).
    dooku posted the 07/09/2026 at 05:54 AM
    Pas de disque, pas de Ps6
    yukilin posted the 07/09/2026 at 05:55 AM
    grundbeld : J'ai bien compris le problème
    Je suis un joueur plus physique pour ma part.
    Je soulignais surtout le fait que même des joueurs comme moi sont aussi des consommateurs de dématérialisé, ce qui mine de rien rentre dans les chiffres du dématérialisé de Sony.
    Et pour être honnête, même si je suis pour le choix, j'attache néanmoins en termes de JV plus d'importance a l'expérience qu'à la possession matérielle elle-même.
    Et l'âge avançant, conserver mes vieux jeux prend de moins en moins d'importance.
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 05:59 AM
    taiko je suis juste réaliste et pragmatique.
    Continuez à vous faire des films.
    Comme je le dit depuis le début Sony ne fera pas machine arrière.
    Suffit de voir cette fameuse pétition en ligne qui n'a récolté que 200.000 signatures.
    Sans parler de ceux qui hurlent à la fin du physique mais achètent GTA VI en masse
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 06:11 AM
    ouroboros4
    Bien évidemment que c’était une étape… sinon ils auraient pondu une pro avec un lecteur de base.

    Et comme par hasard peu de production de lecteur en plus notamment au début … franchement faut rester lucide même si ça démolit son achat sur le plan psychologique.
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 06:13 AM
    shambala93 le lecteur est dispo partout
    suikoden posted the 07/09/2026 at 06:13 AM
    Je sais même pas si, si les revendeurs décidaient de ne plus vendre les consoles PS5 sans lecteurs et/ou la PS6 ça aurait un quelcpnque impact. Déjà s'ils se font quasi aucune marge dessus, si en plus ils peuvent même plus vendre de jeux...

    Sachant que les magasins ne gagnent rien sur les cartes de téléchargement, ça sera sûrement pareil si ça devient la norme pour les jeux "boite" avec un code (si ça se fait).

    Mine de rien c'est aussi de ce côté que ça craint. Il restera les accessoires et c'est tout dans les rayons vu que meme la PS5 n'aura plus de jeux physique officiellement...apres 2028...
    maxx posted the 07/09/2026 at 06:16 AM
    D'autres personnes du milieu disent qu'au contraire Sony ne s'attendait pas à un tel backlash. Peu importe, il faut que les joueurs continuent de faire du bruit sur les réseaux. Je comprends même pas qu'on puisse considérer s'en foutre. Même pour les amateurs du demat, ce backlash pourrait au pire pousser Sony a faire quelques concessions sur le demat comme la numérisation de jeux physique comme ce que MS prépare, ou quelques changements de fond pour assurer la possession des jeux. Bref, tout le monde y gagnerait.

    Concernant la part du physique, les leaks Insomniac ont bien montré que les AAA chez Sony se vendent plus en physique. Les chiffres qu'ils aillent mettre en avant regroupent tous les jeux sont des jeux seulement accessible sur le store histoire de bien gonfler la part du demat. En terme de revenus, c'est pareil entre les jeux seulement disponibles sur les stores, les DLC etc. Bien sûr que le demat est une plus grosse part du revenu, mais aujourd'hui il se vend plus de jeux physiques que de jeux demat. Sony essaie juste de se cacher derrière une soit disant tendance chez le consommateur pour augmenter leurs profits. Profits qui sont deja supérieur aux années précédentes. A un moment quand ça va vraiment a l'encontre des consommateurs, faut un peu se réveiller..

    Concerna télé lecteur en option de la Pro, vois savez que c'est pareil pour la PS5 slim? C'est une option et malgré tout c'est la version qui se vend le plus. Le souhait est juste d'avoir une alternative. Faut se rappeler quand même que même dans le cinéma et la musique, on peut toujours acheter du physique. Ca me tue de voir que certains sont prêts a dire amen a ce changement alors même que le demat sur console est vraiment une arnaque a l'heure actuelle...
    draven86 posted the 07/09/2026 at 06:18 AM
    Très déçu ayant suivi la marque depuis la première playstation et ayant eu toutes les consoles, portables, pro etc.... C'est quand même un choc.
    Au final si c'est pour avoir que du dématérialisé autant aller sur pc.
    kambei312 posted the 07/09/2026 at 06:20 AM
    Sony c'est terminé pour moi aussi malheureusement
    nyseko posted the 07/09/2026 at 06:23 AM
    C'est sûr, à mon avis vous feriez mieux de profiter des offres de renouvellement du PS+ à -50%.
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 06:23 AM
    ouroboros4
    Ce déni

    Pas dispo sur la machine…
    80 en plus
    Pendant un an , galère à trouver …

    Difficile de se déjuger mais tout de même…
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 06:25 AM
    Bien sur on va écouter les petits copains de Sony nous expliquer que ça ne sert à rien comme si leur parole était la vérité absolue. Chaque jour que Sony laisse passer sans communiquer les enfonce un peu plus dans la m*rde et leur image de marque même chez certains joueurs demat se dégrade toujours un peu plus (oui il y a des joueurs demat qui ont une ludothèque de jeux physique ps4 et même ps5 qui voudraient pouvoir continuer à les utiliser sur la future ps6)
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 06:25 AM
    shambala93 baisse de prix et désormais dispo partout.
    Il n'y a aucun déni.
    En attendant vous pouvez continuer à vous faire des films moi ça me dérange pas
    walterwhite posted the 07/09/2026 at 06:28 AM
    shambala93 130€ à la sortie de la Pro.

    Peu de disponibilité à cause de l’offre et beaucoup de spéculation.
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 06:30 AM
    ouroboros4
    « Désormais »

    walterwhite
    Tu me feras pas avaler que c’était pas une étape pour Sony ! Franchement ! Soyez honnêtes les acheteurs de la pro, PlayStation aurait très bien pu faire comme sur ps4, à savoir une console avec lecteur.

    Bien sûr que ce fut un test et comme par hasard pendant 12 mois, très peu de stock évidement que les tarés scalpers s’en sont donnés à cœur joie.
    yurius posted the 07/09/2026 at 06:30 AM
    Pas grave ça me fera des économies tout ça
    mooplol posted the 07/09/2026 at 06:33 AM
    Ça facilitera leur migration vers une autre console
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 06:33 AM
    walterwhite
    Et le prix de 120€ au lancement pour finalement le baisser 1 an plus tard donne encore plus l’idée que l’objectif était de refourguer l’esprit du tout demat.

    Faut être lucide, Sony, Nintendo ou Microsoft ne sont pas des œuvres de charité.
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 06:36 AM
    ouroboros4
    Il est fort probable que tu ai raison et qu'il n'y aura pas de retour en arrière à moins d'une vrai solidarité entre joueurs et des désabonnement qui se comptent en millions
    Si tel est le cas je continuerai à pourrir ses ordures de Playstation autant que je le pourrais sur les réseaux et je ne suis pas le seul. Contrairement a ce qui est dit les joueurs ne sont pas tous prêt à la fin du physique qui est imposée. Le bad buzz est mondial, l'image de marque est ternie et la fin du physique sur ps6 était probablement trop tôt.
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 06:41 AM
    cjmusashi je suis dans doute l'un des plus grand défenseur du JV physique.
    Jai plusieurs centaines de jeux en boîte.
    Mais comme je l'ai dit je préfère être réaliste et pragmatique dès le début.
    Je préfère accepter la réalité maintenant plutôt que de me bercé d'illusion pendant des mois.

    Mais ce n'est pas pour autant que je l'accepte.
    Je n'ai pas l'intention d'acheter GTA VI et encore moins la PS6

    Mais je suis taxé de traître, défaitiste ou suiveur...
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 06:47 AM
    ouroboros4
    Oui tu es défaitiste tu ne pourras jamais gagner un combat si tu ne te bats pas. Si tu te bats tu n'es pas sur de gagner mais au moins tu auras fait se qu'il fallait et défendu tes valeurs jusqu'au bout
    Je n'abandonnerai pas et chaque crotte de nez envoyé à ces pourris de Playstation est un crotte de nez dans leur gu*ule
    hypermario posted the 07/09/2026 at 06:50 AM
    Les 7 phases de l’acceptation : comprendre et avancer vers la guérison

    Le choc : La réaction immédiate où l'on est figé, incapable de réagir ou de comprendre l'ampleur de la situation traumatique.

    Le déni : Le refus de croire la réalité, une tentative de se protéger de la douleur en considérant la situation comme un "mauvais rêve".

    La colère : Une réaction puissante face à l'injustice ou la douleur, dirigée contre soi-même, les autres ou la vie en général.

    La tristesse : Le moment où l'on prend pleinement conscience de la perte et de la réalité, permettant de faire son deuil.

    La négociation : La tentative de trouver des solutions, de faire des promesses ou de chercher des compromis pour reprendre le contrôle ou donner un sens aux événements.

    L'acceptation : La reconnaissance que la situation est telle qu'elle est et ne peut être changée. C'est un acte de courage pour se libérer du passé et trouver la paix intérieure.

    La reconstruction : La phase de redémarrage où l'on utilise ses ressources et ses leçons pour se réinventer, avancer vers un nouvel horizon et trouver un sens à sa souffrance.
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 06:51 AM
    cjmusashi j'ai déjà fait ma part en refusant d'acheter GTA VI.
    Je n'ai plus d'abonnement PSN depuis des années.
    Mon combat ça fait longtemps qu'il est actif
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 06:53 AM
    ouroboros4
    Très bien alors sur les réseaux plutôt que de dire aux autres c'est peine perdu, encourage les même si le combat semble perdu d'avance
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 06:55 AM
    hypermario
    Mon stade actuel est une haine profonde envers playstation, je ne le vois pas dans ton tableau il doit y avoir des chemins alternatifs
    heracles posted the 07/09/2026 at 06:58 AM
    Les joueurs ont les cartes en main pour gagner ce rapport de force sur la durée. Mais j'y crois pas
    taiko posted the 07/09/2026 at 07:04 AM
    ouroboros4 avec que des gens comme toi, on serait en train de parler allemand sérieux.
    Penser que les joueurs ne peuvent pas faire reculer un constructeur ou un éditeur, c'est franchement avoir la mémoire courte.
    walterwhite posted the 07/09/2026 at 07:04 AM
    shambala93 Etape ou pas, je m'arrête avec la PS5 Pro avec SONY. Leur stratégie du tout démat' ne m'intéresse pas.
    taiko posted the 07/09/2026 at 07:05 AM
    cjmusashi ben si ça s'appelle la colère justement. Après chacun y va de son rythme sur chaque étape.
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 07:07 AM
    taiko L'exemple est d'un ridicule, mais bon je vais pas relevé ça n'en vaut pas la peine.

    Quand la PS6 sortira et que la posture de Sony n'aura pas changé, je serai là pour vous dire que j'avais raison
    taiko posted the 07/09/2026 at 07:10 AM
    ouroboros4 il a tout son sens pourtant avec ton discours.
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 07:10 AM
    taiko tu te trompes lourdement, je peux t'assurer que ce n'est pas de la colère. Ne pas connaître les gens et penser les faire rentrer dans un schéma type est un peu absurde ????
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 07:11 AM
    taiko ton exemple pue la merde
    Arrête de comparer la fin du JV physique à des guerre existentiel avec la survie de millions de personnes
    taiko posted the 07/09/2026 at 07:18 AM
    ouroboros4 mec je compare pas la fin du physique avec ça... T'es vraiment neuneu. Arrête la victime à 2 balles.
    Je parle de ton discours de défaitiste et de fatalité.
    Tu vois la nuance ou pas?
    cjmusashi bah la haine... La colère...
    C'est pas faire rentrer les gens dans un schéma non plus. C'est la base de la psychologie. Avec ses limites évidemment.
    piratees posted the 07/09/2026 at 07:19 AM
    ben quand la PS6 ne ce vendra pas ils changeront d'avis
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 07:19 AM
    taiko C'est pas du défaitiste mais du réalisme
    Va plutôt faire la morale aux putains d'hypocrites qui achètent GTA VI en masse alors qu'ils hurlent à la fin du physique sur PS
    hypermario posted the 07/09/2026 at 07:20 AM
    cjmusashi Tu es dans la colère
    yukilin posted the 07/09/2026 at 07:21 AM
    Honnêtement, je ne suis pas contre la colère des gens, mais attention à ce qu'au final le résultat ne soit pas pire que le changement. On pourrait aussi tout perdre si Sony s'effondre. C'est bien beau de se battre pour des valeurs mais si a la fin, il ne reste rien, c'est un échec.
    hypermario posted the 07/09/2026 at 07:22 AM
    yukilin "L'acceptation"
    taiko posted the 07/09/2026 at 07:23 AM
    ouroboros4 et pourtant non.
    On a parfaitement le droit d'acheter du demat' (surtout pour un jeu qui ne sort qu'en demat') et de soutenir le physique. Et de ce que je sache les precos de gta6 sont arrivées avant l'annonce de Sony non? (Et sûrement pas pour rien)
    Tout comme j'ai le droit d'écouter sur une plateforme de musique et d'acheter un vynile.
    Il n'y a rien d'incompatible...
    En fait toi c'est ou tout ou rien?
    taiko posted the 07/09/2026 at 07:25 AM
    hypermario plutôt la négociation dans son cas. C'est ouroboros l'acceptation.
    51love posted the 07/09/2026 at 07:25 AM
    Ce move fait parti d'un plan global comme on l'a dit, c'est pas un acte isolé.

    Revenir en arrière revient à retirer une carte du château et toute la vision s'effondre, ça paraît très compliqué de revenir en arrière.

    Vu le timing, en plein été, juste avant la sortie de GTA6, avec la promo du jeu qui va battre son plein dans les semaines à venir, ils savaient très bien que ça allait faire du bruit ils ont bien choisi leur moment pr tenter de minimiser le bad buzz, qui aurait été encore plus gros si le timing n'avait pas été aussi bon pour l'annoncer.

    Et évidemment, s'ils se sont pas trompés dans leurs calcul, même s'ils perdent une partie de leur public, ceux qui resteront devraient largement compenser vu qu'un jeu demat rapporte 2 fois plus qu'un jeu physique en gros...

    Ils reviendront jamais en arrière, si la PS6 ne se vend pas, ils estimeront que les causes sont ailleurs (prix hardware trop élevé, la majorité du public accepte sans problème les jeux demat).piratees
    taiko posted the 07/09/2026 at 07:26 AM
    51love attention ça reste la fanbase qui lance correctement ou non une console. C'est pas le grand public qui achète son FIFA.
    Ils ont déjà tenté l'enculade avec la ps3.
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 07:27 AM
    taiko Donc la défense du JV physique dépend du JV en question, sacré exemple
    Du coup j'ai le droit d'être réaliste et pragmatique tout en ne soutenant pas la décision de Sony?

    Quand on achète en masse GTA VI en version Ultimate en rajoutant 20 euros pour du cosmétique, on a juste pas le droit de faire la leçon aux autres

    Moi pas de disque = pas de GTA VI
    Il n'y a aucune exception

    Je suis du coup certainement plus droit dans mes bottes que certain
    piratees posted the 07/09/2026 at 07:27 AM
    draven86 idem vu le prix de la PS6 800-900€ oui on sera nombreux sur PC ou Xbox si elle fait aussi PC pour 1000€ je prends
    romgamer6859 posted the 07/09/2026 at 07:30 AM
    Faudrait que ce soit des millions que se désabonnent et qui arrêtent pendant un moment d'acheter tout court, mais j'en doute
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 07:35 AM
    hypermario
    Absolument pas, je suis au stade de la haine profonde (regarde bien, c'est juste après la colère). Il n'y a plus de retour en arrière possible, la confiance est rompue. Je sais que quoi qu'il arrive il y aura toujours suffisamment de jeux pour profiter de ma passion.
    Pour reprendre le schéma, je ne suis pas triste, pour la négociation il n'y a pas de compromis possible, pour l'acceptation je me doute bien que ces pourris de sont ne reviendront pas en arrière. La reconstruction, je n'ai pas besoin de Sony pour jouer et m'amuser dans un jeu vidéo. Reste pourtant la haine
    masharu posted the 07/09/2026 at 07:37 AM
    On le sait que les exécutifs de chez Sony compte sur la masse ignare casual dont ceux qui veulent leur FIFACallOfFortnite, les streamers et les influenceurs qui sucent la marque. Ce n'est pas nouveau.
    yukilin posted the 07/09/2026 at 07:37 AM
    taiko : J'ai sauté le stade de la négociation. Je ne suis pas du genre à me chercher des raisons illusoires et tenter de prendre le contrôle de quelque chose sur lequel, je n'ai pas de prise n'y d'impact. Je laisse ça de côté et je passe direct à l'avenir. Et pour moi l'avenir c'est "jouer", l'expérience, pas conserver.
    Le jeu dans mon placard, concrètement j'y joue combien de fois dans ma vie une fois fini?
    kikoo31 posted the 07/09/2026 at 07:52 AM
    masharu ben là majorité silencieuse qui a achètent en masse en demat
    Donc tout Gamekyo peut pleurer et gueuler mais personne ne peut rien face a la majorité
    Ce qui est le cas avec pokemon d'ailleurs...
    hypermario posted the 07/09/2026 at 07:53 AM
    cjmusashi ta reconstruction c'est de te dire que tu as assez de jeux dans ton backlog pour continuer a jouer, qu'en pense tu ?
    51love posted the 07/09/2026 at 07:54 AM
    taiko ah oui je suis d'accord, je dis pas que c'est sans risque. Après ici il n'est pas question que de la PS6, mais de tout l'écosystème PlayStation, ça fait une sacrée différence vu que la PS5 est déjà bien installée, est ce que les gens vont massivement s'en débarrasser ? Pour prendre une autre machine ?

    A part la Switch 2, tous les autres hardware sont hors de prix de tout façon.

    Et la PS6, avec le contexte actuel, s'il évolue pas, Sony pense certainement à raison que les joueurs resteront massivement sur PS5.
    kikoo31 posted the 07/09/2026 at 07:55 AM
    ouroboros4 me feront toujours rire les gens qui confondent réalisme et fataliste
    On dirait Nicolasgoury le mec
    m0nsieurx posted the 07/09/2026 at 07:59 AM
    De toute façon ne pas acheter de PS6 ne me fait ni chaud ni froid, hormis Astro Bot qui faisaient un changement ils font rien d'intéressant et leurs jeux ont toujours la même forme maintenant
    thauvinho posted the 07/09/2026 at 08:02 AM
    Evidemment, ils savaient très bien la shitstorm qu'ils allaient se manger en pleine face. Ils vont tranquillement attendre que ça passe, à la rentré on ne va parler que de GTA et ça va passer tranquille.
    kurosu posted the 07/09/2026 at 08:03 AM
    Sony n'a pas besoin de vous, on s'en tape que vous résiliez le PSN+ ou arrêtez de consommer du PlayStation, vous pesez pas lourd sur la balance
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:03 AM
    thauvinho Evidemment, ils savaient très bien la shitstorm qu'ils allaient se manger en pleine face. Ils vont tranquillement attendre que ça passe, à la rentré on ne va parler que de GTA et ça va passer tranquille.

    microsoft a fait pareil avec la one, on a vu le résultat
    benichou posted the 07/09/2026 at 08:04 AM
    De toute façon je m’en balec total de ce que va faire Sony ou pas, ils peuvent crever la bouche ouverte désormais, c’est terminé pour moi les JV avec eux j’ai revendu sans refourgué ma ps5 pro avec le lecteur.
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 08:08 AM
    hypermario
    Si tu préfères j’ai déjà entamé ma reconstruction bien avant que ça arrive. La première fois a été lors de l’achat de la Wii U (j’ai jusqu'à aujourd'hui acheté toutes les consoles sauf la ps5 pro) ou je me suis dit que c'était peut-être la dernière console que j'achète. Et depuis cette ma réflexion c'est faite à chaque nouvel achat de console et donc la dernière fois a été pour la Neo Geo aes + (c'est assez ironique je trouve)
    Malgré tout ce qui se passe surtout de la part de PlayStation est inadmissible car c'est juste pour quelques dollars de plus et améliorer leur rentabilité pour leurs actionnaires (et pas un choix du marché car quoiqu'il arrive ils ont besoin d'une présence physique en magasin pour vendre des consoles sans que le revendeur puisse avoir de marge dessus)
    shinz0 posted the 07/09/2026 at 08:08 AM
    C'est sûr que les résiliations PS+ ça pèsera moins que les échecs des GAAS
    gamerdome posted the 07/09/2026 at 08:09 AM
    burningcrimson Ça fait un peu chier qu'on nous impose un format mais nous sommes les seuls responsable de cette situation.

    Je ne m'inclus pas dans les nous; j'achète 95% de physique, donc moi je ne fais que subir les actes et mauvais choix de Sony et des autres joueurs.
    thauvinho posted the 07/09/2026 at 08:10 AM
    keiku La situation n'a rien à voir Einstein, le marché n'est plus du tout le même.
    supasaiyajin posted the 07/09/2026 at 08:13 AM
    benichou Moi j'attends l'année prochaine quelle augmente encore pour me faire un billet en plus. Et je conserverai le lecteur en souvenir de cette époque merveilleuse. Puis je le léguerai à mes enfants et je leur dirai : "tu vois ça, c'était le symbole de la résistance, on pouvait avoir le contrôle, mais une horde de sans couilles a tout foiré".
    aragami posted the 07/09/2026 at 08:16 AM
    Ce que les gens ne comprennent pas cest qu'au jour d'aujourd'hui il y a bien plus de joueurs qui jouent en dématérialisé que le contraire...
    burningcrimson posted the 07/09/2026 at 08:17 AM
    gamerdome Bah t as quand même 5% de démat et moi aussi je suis comme toi pour le ratio et je m'inclus dans le lot des fautifs. Cyr Bah c estplus ou moins ce que j ai dis. On pleure alors qu'on est en très grande partie responsable de part les signaux qu'on a envoyévaux constructeurs.
    cyr posted the 07/09/2026 at 08:17 AM
    ouroboros4 la ps5 pro est vendu de base sans lecteur. C'est les gens qui devaient (se faire chier) a le trouver et l'acheter.


    Demain si une consoles sort , et il faut acheter le câble d'alimentation, le câble hdmi, la manette, le ssd a part, tu trouverais ça normal?

    Au lancement de la ps5, il y a eu 2 versions. Une version digital, et une version avec lecteur.

    Mais a la sortie de la ps5 pro, c'est le modèle digital qui l'a emporté. Il on commercialisé un lecteur externe au compte de goutte au début.

    Mais la avec la ps6, c'est full digital. Et il on fait l'annonce il y a quelque jour pour que ça soit bien clair et ne pas laisser croire aux gens qu'un lecteur arriverait plus tard (comme les gens pensaient qu'il y aurai une version disque de gta6 en fin d'année).....


    aragami surtout que les jeux indee sont dans 99% des cas uniquement en dématérialisé...........

    Donc a un moment....
    superpanda2 posted the 07/09/2026 at 08:18 AM
    Microsoft a un move excellent à faire en se dotant d'un lecteur et en se posant comme le défenseur du jeu physique.
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 08:21 AM
    cyr bizarre quand la PS5 Slim est sortie avec lecteur amovible on a entendu personne râler
    benichou posted the 07/09/2026 at 08:22 AM
    supasaiyajin oui tu as raison, je l’ai vendue 750€ avec le lecteur je pense que d’ici l’année prochaine tu peux la refourguer pour 100€ de plus

    C’est juste que moi j’étais pressé d’en finir avec cette marque de merde et de vite passer à autre chose.
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:23 AM
    thauvinho on appelle ca le déni
    rocan posted the 07/09/2026 at 08:24 AM
    superpanda2 Et soudain : Sony leur dira qu'ils ne peuvent plus imprimer leur jeux sur blu-ray...
    supasaiyajin posted the 07/09/2026 at 08:25 AM
    aragami Et donc ? Ils font déjà tout leur beurre avec le démat. C'était donc nécessaire de supprimer définitivement le physique ? La seule image qu'ils dégagent c'est que ce sont des crevards de merde qui pensent qu'à la rentabilité et à satisfaire les actionnaires. Ils pensent aps aux joueurs au revenu modeste qui profitaient du marché de l'occasion pour se divertir un peu. Ils ne pensent pas aux boutiques spécialisées qui vivaient de ça. Ils ne pensent qu'à eux. Et les joueurs acceptent ça. C'est à gerber.
    benichou posted the 07/09/2026 at 08:27 AM
    aragami arrêtez de répéter ces mythos de Sony, ces chiffres là sont complètement biaisés et ne servent qu’à justifier l’injustifiable auprès des actionnaires: sur 7000 jeux disponibles sur ps4/ps5 il y a en a environ 6000 qui sont en démat et jamais sorti en boite donc fatalement que les chiffres des ventes demat dépassent largement les ventes physique, c’est mécanique!


    Par ailleurs il a été démontré que lorsque les joueurs ont le choix pour un même titre entre le physique et le demat, les 3/4 l’achètent en physique, exemple: GOW ragnarok c’est 20 millions de vente dont plus de 70% vendu en physique (soit 15 millions de copies)
    thauvinho posted the 07/09/2026 at 08:28 AM
    keiku Tu vas me faire croire qu'il y a 13 ans, la part du démat était la même qu'aujourd'hui ? Le déni c'est de croire que Sony fasse marche arrière et qu'il reste un avenir physique sur Playstation
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:30 AM
    thauvinho a peu de chose près oui..., le point est comme on l'a déja répéter des milliard de fois, qu'il y a 13 ans 75% des jeux sortait en physique aujourd'hui moins de 15% mais proportionnellement parlant le démat n'a pas évoluer
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:32 AM
    thauvinho mais attention, je sais très bien que sony ne va pas faire marche arrière le physique va disparaitre ca, c'est acté, le point n'est pas la, le point est que sony suite a cette décision qui va a l'encontre du marché, va perdre sa clientèle c'est ca le point, ce que la fin du physique annonce plus que la fin du physique c'est surtout la fin des consoles
    fiveagainstone posted the 07/09/2026 at 08:33 AM
    Évidemment que les chiffres sont arrangés pour aller dans leur sens, mais certains gobent tout.

    Maintenant on nous sort que les désabos en masse ne servent à rien… Autant dire que c'est l'inverse et que ça les fait chier.
    benichou posted the 07/09/2026 at 08:36 AM
    keiku exactement, on sait tous que si Sony avait obligé les dev à proposer une version physique de chaque jeu qui sortait sur le store, les chiffres des ventes demat auraient fondu comme neige au soleil et celle des ventes physiques auraient drastiquement augmenté.

    La « fameuse nouvelle habitude de consommation des joueurs actuelle » a en fait été totalement orientée sciemment par Sony. Forcément sur 6000 jeux sortient uniquement en démat sur 7000 jeux disponibles comment les choses peuvent en être autrement?
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:36 AM
    fiveagainstone en effet les désabo en masse ca leur ferait très mal, vu que comme ils montres si bien dans leur chiffres orienté, c'est les services qui leur rapporte le plus
    riddler posted the 07/09/2026 at 08:43 AM
    Chez Microsoft ça a bien marché de boycotter les nouveaux prix du GP pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.

    Sinon encore mieux se barrer sur PC, les jeux sont offerts et le Online gratuit
    newtechnix posted the 07/09/2026 at 08:45 AM
    sardinecannibale la stratégie du temps fonctionne toujours mais là le problème de Sony est le suivant:

    Si Nintendo ou un autre continue à offrir du physique alors il y a un risque de départ de nombreux joueurs qui certes ne représentent pas la grande majorité sauf qu'ils sont quasiment tous des joueurs passionnés et contribuent au succès d'une machine en étant très souvent les early adopters et très actifs, ces joueurs peuvent créer une opinion et si l'opinion est que Sony n'est plus Ze Place To Be...cela peut rendre fragile le modèle du monde demat des AAA made in Sony.

    Là le timing n'est pas anodin quand la mega licence GTA abandonne le physique et que derrière t'as Sony qui hisse le drapeau rouge de la fin du physique.

    L'industrie du JV veut tordre les bras des joueurs par tous les moyens.
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:48 AM
    benichou bien sur, et je pense que tous le monde sans exception s'en rend compte, c'est juste que certain ne veulent pas l'accepter et tente par tous les moyens de justifier la décision de sony ( les fanboy ne sont pas des personnes douée de raison)

    Mais comme je vais le redire, les discutions sur le site ne changeront pas les avis des gens, les ventes futur vont en être impacté peu, importe ce que l'on pourra dire... la fin du physique a été annoncé partout, pas que sur le net, du coup le grand publique est au courant...

    et puis les reventes de ps5 sur le net sont en hausse, c'est aussi un chiffre qui va dans ce sens
    momotaros posted the 07/09/2026 at 08:56 AM
    Ce n'est pas grave si ça ne change rien, on leur aura au moins fait perdre de l'argent.

    Là ils proposent une réduction quand on veut annuler l'abonnement et leur patron a apparement revendu ses parts de la boite, ça n'a pas de leur faire du bien ce bad buzz.
    benichou posted the 07/09/2026 at 08:58 AM
    keiku oui ceux qui acquiescent le tout numérique sont les mêmes attardés asociaux incapables de lever leur cul de leur fauteuil pour insérer ou retirer un putain disque de leur console et de ne surtout pas devoir acheter un jeu en boutique ce qui les terrifient rien qu’à l’idée d’avoir une interaction sociale avec un autre être humain.
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:59 AM
    benichou il y a aussi un point qu'on oublie aussi beaucoup de dire, le grand publique, même s'il n'achète pas beaucoup de jeu, consomme beaucoup d'occasion... j'ai un ami qui a acheté 3 jeux sur sa ps5, et qui en possède une 20 ene venant de boutique de revente... sony ne se base que sur ses donnée chiffrée mais ils oublies qu'une grosse partie du jv n'a pas de chiffre visible
    keiku posted the 07/09/2026 at 09:00 AM
    benichou ce qui les terrifient rien qu’à l’idée d’avoir une interaction sociale avec un autre être humain.

    en même temps le monde fait peur aujourd'hui
    hypermario posted the 07/09/2026 at 09:01 AM
    benichou Pourquoi tant de haine ?
    newtechnix posted the 07/09/2026 at 09:02 AM
    shambala93 "Que faire de la majorité des joueurs qui se foutent du physique. J’ai l’impression que Sony va à l’encontre de toutes logiques quand je lis certains. Nous sommes plus en 2008 !"

    Le problème actuel est le même de la société... des millions de gens peuvent déferler sur les champs Elysée si la France remporte la coupe du monde ou pour regarder l'eurovision...

    par contre pour défendre les libertés y' aura personne , le carburant pourraient monter à 3 euros à la pompe, y'aura personne...

    Les pro-physique sont comme des gilets jaunes, ils vont faire du bruit et le temps passera.

    La grande majorité s'en fiche que Sony gardent ou laissent tomber le physique car cette majorité n'est qu'un amas de consommateurs qui ne jouent pas mais consomment comme ils peuvent regarder une émission de Cyril Hanouna.

    Le jeu vidéo a basculer quand la population de joueurs est passé d'une majorité de joueurs vraiment passionnés à une majorité de gens dont le JV n'est qu'un loisir parmi d'autres.
    Résultat les éditeurs font leurs calculs pour se faire du pognon le plus facilement...donc voilà les passionnés vont devoir aller se faire foutre.
    newtechnix posted the 07/09/2026 at 09:07 AM
    On peut voir un "petit" parallèle avec l'industrie du cinéma...

    reste des grands réalisateurs qui continuent à filmer à la pellicule au lieu d'utiliser les dernières caméras HD qui aplatissent le talent.

    Mais je ne suis pas sur que les développeurs de talent ont un poids...on a juste un message de Kojima...mais on devrait avoir quand même des grands comme Sakurai qui devrait intervenir mais c'est le grand silence.

    Un grand silence des salariés de cette industrie ...affligeant car en fait cela démontre à quel point ils n'ont aucun poids sur ce que doit ou pas être leur industrie.
    masharu posted the 07/09/2026 at 09:11 AM
    hypermario Pourquoi tant de laxisme ?
    keiku posted the 07/09/2026 at 09:22 AM
    newtechnix La grande majorité s'en fiche que Sony gardent ou laissent tomber le physique car cette majorité n'est qu'un amas de consommateurs qui ne jouent pas mais consomment comme ils peuvent regarder une émission de Cyril Hanouna.

    justement je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, et je vais reprendre comme exemple xbox et l'annonce qui les a tué avec la one...

    Les arguments était les même les gens consomment du démat, et n'en ont rien a foutre du physique... tellement rien a foutre qu'ils ont perdre 60 millions de joueurs en 2 gen
    jem25 posted the 07/09/2026 at 09:33 AM
    Pour le moment ça n’a sûrement pas d’impact mais sur le prochaine génération ça va les flinguer comme MS avec la One

    Encore une fois les joueurs qui ont des jeux physique ne sont pas contre le demat mais ils sont contre le demat a store unique. A la différence du PC ou t’as plein de store avec tarifs différent sur console t’en a qu’un seul et donc forcément ça impose les tarif et si t’es pas content bah c’est pareil

    Moi en tout cas prochaine génération se sera PC qui a avoir les jeux en demat obligatoirement
    zerdow posted the 07/09/2026 at 09:33 AM
    Benichou pour Ragnarok les 20 millions en total c’est avec le chiffre des ventes PC ? Car si y’a que 5 millions de ventes en demat et que ça prend en compte en plus les ventes PC c’est encore plus mensonger
    alucardhellsing posted the 07/09/2026 at 09:35 AM
    riddler c'est ce que j'ai fait depuis 5 ans et je compte pas revenir sur consoles Sony ou MS , je garde uniquement ma switch 2 en compl"ment du PC et ça s'arrete là !

    MS et Sony prennent les joueurs pour des vaches à lait depuis des decennies et le pire ce que certains continuement de faire les VRP pour eux alors qu'ils sont clairement en train de produire en masse des suppositoires à l'eucalyptus pour eux
    supasaiyajin posted the 07/09/2026 at 09:35 AM
    jem25 Et s'ils continuent à sortir des boites vides avec un code, moins chers que sur le store, comme on la vu avec GTA6 ?
    hypermario posted the 07/09/2026 at 09:45 AM
    masharu Moi je m'en fou, les vieilles consoles sont quasiemen toutes hackable, la PS5 l'est par exemple, donc si un jour il n'y a plus de store ou que tu te fai ban ou autre,... et bien le hack de la console est la pour toi. Donc j m'en fou royalmeent.
    newtechnix posted the 07/09/2026 at 09:47 AM
    keiku le succès de la 360 alors entre autres:
    -PS3 qui s'est planté au départ trop cher et trop compliqué pour les tiers
    -bonne politique éditoriales des jeux (meilleur line-up de l'histoire Xbox)
    -mais surtout Kinect ( un membre de ma famille non joueurs l'a acheté sans savoir qu'il fallait la console...d'où l'achat de la console ensuite )

    Xbox a détruit sa meilleure console en fonçant vers le casual.

    Quand la mode est passé, pschitt

    Quand l'industrie à découvert qu'il est plus facile de faire les poches à des casuals qu'à des fans de JV...
    shao posted the 07/09/2026 at 09:48 AM
    Ah lala... quand je lis certains commentaires, je trouve ça vraiment triste
    Normalement, c'est les consommateurs qui décident avec leurs portefeuilles parce qu'une entreprise ne peut rien sans ses clients. Mais bizarrement aujourd'hui, ces entreprises ont réussi à faire croire aux gens que c'est l'inverse. Que c'est les clients qui ont un besoin essentiel d'une entreprise.
    C'est pour ça qu'on arrivera à rien malheureusement.
    cyr posted the 07/09/2026 at 09:58 AM
    ouroboros4 ben il est la peut-être le problème....accepter une consoles avec un lecteur amovible. La prochaine étape c'est de sortir une consoles sans lecteur tous court. On y est.
    jem25 posted the 07/09/2026 at 09:59 AM
    supasaiyajin

    Ça c’est encore pire… pour moi aucune différence entre ça et le demat hormis que t’as une boîte vide…

    C’est comme si achetais un vynile et que j’avais un code pour télécharger les mp4…
    deathegg posted the 07/09/2026 at 10:01 AM
    cyr Mais stop dire de la merde, la PS5 pro qui a été vendu sans lecteur représente 13% des ventes et le gros souci qui avait pointé, c'était le manque de lecteur ainsi que son prix. On est très loin de l'acceptation du démat sans rien dire, crétin.
    raioh posted the 07/09/2026 at 10:03 AM
    On t'a jamais vu autant passionné par Sony en tout cas
    wickette posted the 07/09/2026 at 10:06 AM
    Bah c’est GTA VI qui va annoncer la fin de la tempête d’après Sony, surement pas leurs jeux.

    On verra en temps venu mais moi je pense ils verront l’effet que en 2028 quand les ventes ps6 seront encore plus basses que prévu, là rien va changer, déjà migrer sur PC coûte une blinde
    guiguif posted the 07/09/2026 at 10:06 AM
    Ils vont revivre leur ère PS3 sauf que là ils n'auront pas les exclues pour les sauver, on va bien rire.
    deathegg posted the 07/09/2026 at 10:13 AM
    hypermario Si tu t'en fous et que tu te sens pas concerné, ferme-là alors. Ton avis de gagneuse Nintendo qui avale tout ce qu'on lui donne, on s'en passe.
    keiku posted the 07/09/2026 at 10:14 AM
    newtechnix c'est sur que xbox avait de quoi faire, mais qu'ils ont tous gaché, et sony est en train de partir dans le même sens

    mais comme je dis a même cause,même conséquence, sony n'y manquera pas non plus

    wickette GTA6 attendu comme le messie, mais nintendo a vécu sans lui, preuve qu'il n'est pas indispensable au monde
    judebox posted the 07/09/2026 at 10:37 AM
    Les gens avaient gueulé quand Steam a déboulé.
    Et on voit maintenant ce qu'il en est
    newtechnix posted the 07/09/2026 at 10:41 AM
    shao "Normalement, c'est les consommateurs qui décident avec leurs portefeuilles parce qu'une entreprise ne peut rien sans ses clients. Mais bizarrement aujourd'hui, ces entreprises ont réussi à faire croire aux gens que c'est l'inverse."

    tu remplaces les "gens" par "citoyens" et "entreprise" par "l'état" et tu as la situation de la société actuelle...
    où normalement tu paies les politiques pour te rendre service et au final les politiques dirigent les citoyens comme si ils étaient de vulgaires employés en cdd d'une semaine à leur service.
    vers0 posted the 07/09/2026 at 10:41 AM
    Sony est leader et sans vrai concurrence voilà le résultat.
    pastorius1 posted the 07/09/2026 at 10:43 AM
    C'est qui Sony?
    keiku posted the 07/09/2026 at 10:44 AM
    judebox Les gens avaient gueulé quand Steam a déboulé.
    Et on voit maintenant ce qu'il en est

    c'est vrai mais a l'époque il existait une alternative a steam, ce qui n'avait pas empêcher déja a l'époque les gens de gueuler, mais ce que redoutait déja les gens a l'époque (et dont je faisais partie) a fini par se produire
    newtechnix posted the 07/09/2026 at 10:44 AM
    wickette guiguif prochaine étape:

    bénéficier d'un bon d'achat pour dépenser sur le playstation store pour tout jeu physique ramené en magasin
    kiryukazuma posted the 07/09/2026 at 10:49 AM
    Je viens d'annuler mon abonnement, si les gens faisait tapreik, je t'assure qu'avec moins d'argent Sony bougerait
    wickette posted the 07/09/2026 at 10:49 AM
    keiku

    Indispensable pour Nintendo, non, mais pour xbox et sony il l’est plus vu le prix actuel du hardware et le line-up de fin d’année. C’est pas Wolverine qui va chambouler les ventes hardware ps
    keiku posted the 07/09/2026 at 10:51 AM
    wickette j'ai dis pour le monde...
    negan posted the 07/09/2026 at 10:55 AM
    walterwhite Toi même tu sais que la PS6 sera chez toi gros.
    judebox posted the 07/09/2026 at 11:11 AM
    keiku Yes, exactement
    shao posted the 07/09/2026 at 11:14 AM
    newtechnix
    J'aurai pas mieux dit
    cidkageno posted the 07/09/2026 at 11:58 AM
    vers0 Sony n'est plus leader depuis 2017.
    jenicris posted the 07/09/2026 at 12:06 PM
    Je me suis désabo y a des mois
    newtechnix posted the 07/09/2026 at 12:14 PM
    jenicris encore abonné mais je vais arrêté, ce qui se passe actuellement est la goutte d'eau
    docteurdeggman posted the 07/09/2026 at 12:58 PM
    Cette situation est compliquée et désolé de le dire mais les chiffres/pourcentages sont biaisés de ouf, je veux bien croire que quand tu englobes toutes les merdes du store les chiffres sont plus élevés.

    Les studios Sony peuvent bien se préparer pour le retour de boomerang dans la gueule, c’est facile de dire que le demat surplante le physique mais combien de joueurs ont achetés un GOW/Horizon, etc en demat prix plein à la sortie? Y doit pas en avoir des masses.
    Si t’as 1 million de ventes physiques prix plein et 5 millions en demat à 15 balles, évidement que les stats vont pencher vers le demat, mais qu’en est-il la rentabilité niveau des first? On va bien rigoler avec leur jeu à 200 millions de dollars.

    Et arrêtons avec le cas GTA6 y aucune licence PS qui déplace des montagnes comme celle de Rockstar…

    Je ne suis pas contre le demat mais cet ultimatum pue la merde, je veux bien du demat mais à un prix raisonnable, si ton jeu en physique coûte 70 balles avec tous les coûts liés au physique, il est inconcevable que ce même jeu soit au même prix ou voir plus cher sur le store!!!

    Faut aussi arrêter de croire qu’on est tous des pigeons les gars dans les coms qui te parlent d’acceptation… là vous êtes juste en train de projeter votre mentalité de mollusque.
    walterwhite posted the 07/09/2026 at 02:07 PM
    negan Quasi aucune chance, jamais je ne pourrai passer au tout démat', encore moins avec les tarots qu'ils pratiquent sur leur store.

    80€ du démat
    rasalgul posted the 07/09/2026 at 02:21 PM
    Le launch de la ps6 ça va être le plus grand défilé d'hypocrites de tous les temps
    51love posted the 07/09/2026 at 03:22 PM
    walterwhite tu comptes faire comment du coup l'ami dans le futur ?

    Il me semble que tu avais tenté l'expérience PC mais ça te convenait pas, tu es sur PS5 Pro en ce moment non?
    jenicris posted the 07/09/2026 at 03:26 PM
    51love c'est pas les plateformes qui manquent. De toute façon qui va passer sur une console full demat, qui va coûter une blinde, alors qu'il était habitué au physique depuis toujours?
    51love posted the 07/09/2026 at 03:46 PM
    jenicris oui, Sony va considérer la PS6 comme une PS5 Pro 2 pendant un moment vu le prix

    Mais le soucis, vu que c'est tout l'écosystème PlayStation qui va évoluer sur du full demat, la PS5 sera aussi impliqué..

    Ils auraient quand même pu le faire que pour les jeux PS6 le coup du full demat, ça aurait été moins rude, surtout des 2028


    Mais vu que tous les jeux seront crossgen pendant toute la gen PS6, forcément ça décalerait tout à la PS7
    walterwhite posted the 07/09/2026 at 03:54 PM
    51love Je t'avoue que je ne sais pas quoi faire...

    S'il faut bouffer du tout démat', je préfère me forcer et retenter avec le PC, les jeux sont moins chers et le multi est gratos, mais j'envisageais pas comme ça le futur

    SONY ne mérite pas que j'avale autant de couleuvres.

    Et oui en ce moment je suis sur PS5 Pro, j'aime tellement cette console et pouvoir acheter mes jeux en boîte peper' 45 balles
    kroseur posted the 07/09/2026 at 04:09 PM
    C'est ce qu'ils essayent de faire croire oui, t'inquiète pas que ca leur fait mal au cul.
    51love posted the 07/09/2026 at 04:15 PM
    walterwhite Ouais le PC ça reste un autre monde, et c'est pas forcement fait pour tout le monde non plus meme si le coté plug n play a tout de meme bcp progressé ces dernieres decennies, tu as tout de meme tout un tas de problematiques que tu n'as pas sur console

    Etant tres a l'aise avec l'informatique, pour moi, c'est pas un soucis, c'est meme souvent plutot un plaisir, mais pour d'autres, des contraintes dont ils se passeraient bien...

    En tout cas c'est pour toute ces raisons là, et celle-ci c'est vraiment LA grosse raison, que je suis content d'etre parti depuis longtemps des univers fermés consoles (sauf rares exclusivités forcement), car bon être emprisonné et etre leur vache à lait vraiment pas mon kiff...

    Je suis mon propre constructeur de ma console de salon, j'ai une liberté totale des stores, pas d'abus des constructeurs, ça me convient parfaitement

    Le seul abus que je "subis" et il depend quand meme un peu de moi, c'est Nvidia qui se fou de notre gueule en matiere de tarification par rapport a AMD vu leur monopole de merde, mais vu que je privilegie la qualité et pas mon porte monnaie...

    J'ai payé a l'époque plus de 1100€ la RTX 5080 FE quand meme (mes premiers GPU étaient autour de 400€ 15 ans plus tot ) mais waouh, forcement!
    supasaiyajin posted the 07/09/2026 at 04:45 PM
    Le mouvement sur les réseaux sociaux semble déjà faiblir. PlayStation publie tweet après tweet et le nombre de commentaires ne fait que diminuer. On a un an et demi pour se faire à l'idée qu'on l'a dans le cul.
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