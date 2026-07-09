L'analyste Serkan Toto a déclaré à IGN qu'il ne pensait pas que Sony reviendrait sur sa position concernant les jeux physiques :
« Je comprends les amateurs de supports physiques, mais Sony ne reviendra pas sur cette décision. Ils savaient pertinemment quelle serait la réaction en ligne et attendent désormais que la tempête passe.
Sony compte plus de 120 millions d'utilisateurs actifs sur PlayStation. Environ 50 millions de personnes sont abonnées au PlayStation Plus. À titre d'hypothèse, imaginons que 500 000 d'entre elles résilient leur abonnement pour protester : cela ne représenterait qu'une perte de 1 % de cette activité — ce qui est évidemment insuffisant pour amener Sony à revoir sa stratégie. Le numérique est tout simplement trop lucratif. ».
Source : https://fr.ign.com/playstation-5/90223/si-vous-annulez-votre-abonnement-playstation-plus-pour-protester-contre-la-fin-des-disques-actee-par/
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posted the 07/09/2026 at 04:19 AM by link49
Une image de marque brisée fait des dégâts à moyen et long terme.
Que faire de la majorité des joueurs qui se foutent du physique. J’ai l’impression que Sony va à l’encontre de toutes logiques quand je lis certains. Nous sommes plus en 2008 !
Mais en terme de thune, ils ne pèsent pas DU TOUT 30%.
Et ça, Sony le comprend TRES BIEN, d'où leur choix.
du coup si ont fait le ratio réel des perte d'abonné, on est plus sur du 2 millions de perte par ans (mais compensé par l'arrivée encore actuelle des joueurs xbox sur la console de sony) mais d'ici l'arrivée de la ps6, on peut facilement prédire que sony va perdre entre 1 et 2 millions d'abonné par ans, chiffre de diminution qui risque d'exploser a la sortie de la ps6
Et ca c'était le chiffre sans boycott...
mercure7 Mais en terme de thune, ils ne pèsent pas DU TOUT 30%.
tu as raison sur ce point, mais n'oublions pas que de la même manière c'est les joueurs non payant qui permet la conservation des joueurs payant sur les free to play mobile, c'est la taille du parc qui compte sur console et perde 36% de son parc actuel, ca n'est pas rien (ca ramènerait le nombre de joueurs a environs 60 millions , nombre qui était celui de xbox avec la one et leur gamepass, (étrange coïncidence non ?)
c'est la quantité du parc qui font que les développeurs choisisse une console comme main pour le développement et actuellement on voit que c'est vers nintendo et le pc qu'il se dirige depuis quelque année...
T'es sûr que c'est pas 20??
Fallait déjà a ce moment comprendre ce qui allait arriver par la suite.
Mais non les mecs l'ont acheter pour de plus beau graphisme.
OK, mais sony lui a bien vu qu'une consoles dépourvu de lecteur se vendait quand même.
Alors oui l'annonce de l'abandon du physique en 2028 a eu un effet. Mais sur le marché boursier, il y a eu un crack boursier sur les actions sony?
Apparemment non. Sony regarde t'il plus la bourse ou la grogne des jouers sur internet?
Se désabonner du psn+ ne changera rien, et comme dit dans l'article, il y a 50 millions de compte (je trouve ça peu au vu des 120 utilisateurs, mais un compte psn+ peut bien regrouper plusieur utilisateurs d'une même famille.)
Bref vendait toute vos actions sony pour provoquer un tsunami ur le marché financier. La peut-être que sony réagira....
Exactement ! Le physique ne représente rien : https://thegamersmag.com/playstation-statistics/
Sinon fallait pas acheter la PS5 demat de base au lancement.
Il n’a pas tord, la console était vendue sans lecteur, fallait faire l’effort de l’acheter à côté, pas dispo… bref, c’était quand même annonciateur de quelque chose et certains l’ont acheté en étant déçu de la décision de Sony… c’était quand même palpable, ce n’est pas non plus surprenant !
Ils ne sont pas tout puissants et peuvent se manger un scud sur la prochaine gen pour beaucoup moins que ça.
C'est souvent une goutte d'eau qui marque le point de rupture et on ne sait jamais quand celle-ci arrive.
Alors je sais que tout cela est une goutte d’eau dans un océan et que les gens vont très rapidement se soumettre parce qu’ils sont majoritairement des faibles. Mais avoir des principes c’est important. S’y tenir c’est parfois difficile, ça demande du courage. Mais au moins à la fin tu peux vivre debout. Pour le PS+ c’est le même principe. Tu ne le fais pas forcément pour faire bouger les choses mais parce que ça te tient à cœur. J’ai jamais payé le PS+ car je considérais que c’était du racket. J’ai donc été exclu du jeu en ligne. Mais tant pis, je préfère ça que de renier mes principes.
Etape par étape, ne soit pas trop brusque
Comme je l'ai dit la PS6 à sans doute été conçu dès le départ full demat.
Sony avait juste une feuille de route pour les annonces.
Penser que la voix des joueurs n'a jamais eu d'impact sur le marché...
On est au courant que l'avenir c'est le demat'. Merci. Ça n'empêche pas qu'il existe un marché, même de niche, pour le physique pour tous les autres médias.
Que la législation européenne ne va pas laisser passer ça (car soyons sérieux, les magasins ne vont pas longtemps vendre des codes en physique).
Je suis un joueur plus physique pour ma part.
Je soulignais surtout le fait que même des joueurs comme moi sont aussi des consommateurs de dématérialisé, ce qui mine de rien rentre dans les chiffres du dématérialisé de Sony.
Et pour être honnête, même si je suis pour le choix, j'attache néanmoins en termes de JV plus d'importance a l'expérience qu'à la possession matérielle elle-même.
Et l'âge avançant, conserver mes vieux jeux prend de moins en moins d'importance.
Continuez à vous faire des films.
Comme je le dit depuis le début Sony ne fera pas machine arrière.
Suffit de voir cette fameuse pétition en ligne qui n'a récolté que 200.000 signatures.
Sans parler de ceux qui hurlent à la fin du physique mais achètent GTA VI en masse
Bien évidemment que c’était une étape… sinon ils auraient pondu une pro avec un lecteur de base.
Et comme par hasard peu de production de lecteur en plus notamment au début … franchement faut rester lucide même si ça démolit son achat sur le plan psychologique.
Sachant que les magasins ne gagnent rien sur les cartes de téléchargement, ça sera sûrement pareil si ça devient la norme pour les jeux "boite" avec un code (si ça se fait).
Mine de rien c'est aussi de ce côté que ça craint. Il restera les accessoires et c'est tout dans les rayons vu que meme la PS5 n'aura plus de jeux physique officiellement...apres 2028...
Concernant la part du physique, les leaks Insomniac ont bien montré que les AAA chez Sony se vendent plus en physique. Les chiffres qu'ils aillent mettre en avant regroupent tous les jeux sont des jeux seulement accessible sur le store histoire de bien gonfler la part du demat. En terme de revenus, c'est pareil entre les jeux seulement disponibles sur les stores, les DLC etc. Bien sûr que le demat est une plus grosse part du revenu, mais aujourd'hui il se vend plus de jeux physiques que de jeux demat. Sony essaie juste de se cacher derrière une soit disant tendance chez le consommateur pour augmenter leurs profits. Profits qui sont deja supérieur aux années précédentes. A un moment quand ça va vraiment a l'encontre des consommateurs, faut un peu se réveiller..
Concerna télé lecteur en option de la Pro, vois savez que c'est pareil pour la PS5 slim? C'est une option et malgré tout c'est la version qui se vend le plus. Le souhait est juste d'avoir une alternative. Faut se rappeler quand même que même dans le cinéma et la musique, on peut toujours acheter du physique. Ca me tue de voir que certains sont prêts a dire amen a ce changement alors même que le demat sur console est vraiment une arnaque a l'heure actuelle...
Au final si c'est pour avoir que du dématérialisé autant aller sur pc.
Ce déni
Pas dispo sur la machine…
80 en plus
Pendant un an , galère à trouver …
Difficile de se déjuger mais tout de même…
Il n'y a aucun déni.
En attendant vous pouvez continuer à vous faire des films moi ça me dérange pas
Peu de disponibilité à cause de l’offre et beaucoup de spéculation.
« Désormais »
walterwhite
Tu me feras pas avaler que c’était pas une étape pour Sony ! Franchement ! Soyez honnêtes les acheteurs de la pro, PlayStation aurait très bien pu faire comme sur ps4, à savoir une console avec lecteur.
Bien sûr que ce fut un test et comme par hasard pendant 12 mois, très peu de stock évidement que les tarés scalpers s’en sont donnés à cœur joie.
Et le prix de 120€ au lancement pour finalement le baisser 1 an plus tard donne encore plus l’idée que l’objectif était de refourguer l’esprit du tout demat.
Faut être lucide, Sony, Nintendo ou Microsoft ne sont pas des œuvres de charité.
Il est fort probable que tu ai raison et qu'il n'y aura pas de retour en arrière à moins d'une vrai solidarité entre joueurs et des désabonnement qui se comptent en millions
Si tel est le cas je continuerai à pourrir ses ordures de Playstation autant que je le pourrais sur les réseaux et je ne suis pas le seul. Contrairement a ce qui est dit les joueurs ne sont pas tous prêt à la fin du physique qui est imposée. Le bad buzz est mondial, l'image de marque est ternie et la fin du physique sur ps6 était probablement trop tôt.
Jai plusieurs centaines de jeux en boîte.
Mais comme je l'ai dit je préfère être réaliste et pragmatique dès le début.
Je préfère accepter la réalité maintenant plutôt que de me bercé d'illusion pendant des mois.
Mais ce n'est pas pour autant que je l'accepte.
Je n'ai pas l'intention d'acheter GTA VI et encore moins la PS6
Mais je suis taxé de traître, défaitiste ou suiveur...
Oui tu es défaitiste tu ne pourras jamais gagner un combat si tu ne te bats pas. Si tu te bats tu n'es pas sur de gagner mais au moins tu auras fait se qu'il fallait et défendu tes valeurs jusqu'au bout
Je n'abandonnerai pas et chaque crotte de nez envoyé à ces pourris de Playstation est un crotte de nez dans leur gu*ule
Le choc : La réaction immédiate où l'on est figé, incapable de réagir ou de comprendre l'ampleur de la situation traumatique.
Le déni : Le refus de croire la réalité, une tentative de se protéger de la douleur en considérant la situation comme un "mauvais rêve".
La colère : Une réaction puissante face à l'injustice ou la douleur, dirigée contre soi-même, les autres ou la vie en général.
La tristesse : Le moment où l'on prend pleinement conscience de la perte et de la réalité, permettant de faire son deuil.
La négociation : La tentative de trouver des solutions, de faire des promesses ou de chercher des compromis pour reprendre le contrôle ou donner un sens aux événements.
L'acceptation : La reconnaissance que la situation est telle qu'elle est et ne peut être changée. C'est un acte de courage pour se libérer du passé et trouver la paix intérieure.
La reconstruction : La phase de redémarrage où l'on utilise ses ressources et ses leçons pour se réinventer, avancer vers un nouvel horizon et trouver un sens à sa souffrance.
Je n'ai plus d'abonnement PSN depuis des années.
Mon combat ça fait longtemps qu'il est actif
Très bien alors sur les réseaux plutôt que de dire aux autres c'est peine perdu, encourage les même si le combat semble perdu d'avance
Mon stade actuel est une haine profonde envers playstation, je ne le vois pas dans ton tableau il doit y avoir des chemins alternatifs
Penser que les joueurs ne peuvent pas faire reculer un constructeur ou un éditeur, c'est franchement avoir la mémoire courte.
Quand la PS6 sortira et que la posture de Sony n'aura pas changé, je serai là pour vous dire que j'avais raison
Arrête de comparer la fin du JV physique à des guerre existentiel avec la survie de millions de personnes
Je parle de ton discours de défaitiste et de fatalité.
Tu vois la nuance ou pas?
cjmusashi bah la haine... La colère...
C'est pas faire rentrer les gens dans un schéma non plus. C'est la base de la psychologie. Avec ses limites évidemment.
Va plutôt faire la morale aux putains d'hypocrites qui achètent GTA VI en masse alors qu'ils hurlent à la fin du physique sur PS
On a parfaitement le droit d'acheter du demat' (surtout pour un jeu qui ne sort qu'en demat') et de soutenir le physique. Et de ce que je sache les precos de gta6 sont arrivées avant l'annonce de Sony non? (Et sûrement pas pour rien)
Tout comme j'ai le droit d'écouter sur une plateforme de musique et d'acheter un vynile.
Il n'y a rien d'incompatible...
En fait toi c'est ou tout ou rien?
Revenir en arrière revient à retirer une carte du château et toute la vision s'effondre, ça paraît très compliqué de revenir en arrière.
Vu le timing, en plein été, juste avant la sortie de GTA6, avec la promo du jeu qui va battre son plein dans les semaines à venir, ils savaient très bien que ça allait faire du bruit ils ont bien choisi leur moment pr tenter de minimiser le bad buzz, qui aurait été encore plus gros si le timing n'avait pas été aussi bon pour l'annoncer.
Et évidemment, s'ils se sont pas trompés dans leurs calcul, même s'ils perdent une partie de leur public, ceux qui resteront devraient largement compenser vu qu'un jeu demat rapporte 2 fois plus qu'un jeu physique en gros...
Ils reviendront jamais en arrière, si la PS6 ne se vend pas, ils estimeront que les causes sont ailleurs (prix hardware trop élevé, la majorité du public accepte sans problème les jeux demat).piratees
Ils ont déjà tenté l'enculade avec la ps3.
Du coup j'ai le droit d'être réaliste et pragmatique tout en ne soutenant pas la décision de Sony?
Quand on achète en masse GTA VI en version Ultimate en rajoutant 20 euros pour du cosmétique, on a juste pas le droit de faire la leçon aux autres
Moi pas de disque = pas de GTA VI
Il n'y a aucune exception
Je suis du coup certainement plus droit dans mes bottes que certain
Absolument pas, je suis au stade de la haine profonde (regarde bien, c'est juste après la colère). Il n'y a plus de retour en arrière possible, la confiance est rompue. Je sais que quoi qu'il arrive il y aura toujours suffisamment de jeux pour profiter de ma passion.
Pour reprendre le schéma, je ne suis pas triste, pour la négociation il n'y a pas de compromis possible, pour l'acceptation je me doute bien que ces pourris de sont ne reviendront pas en arrière. La reconstruction, je n'ai pas besoin de Sony pour jouer et m'amuser dans un jeu vidéo. Reste pourtant la haine
Le jeu dans mon placard, concrètement j'y joue combien de fois dans ma vie une fois fini?
Donc tout Gamekyo peut pleurer et gueuler mais personne ne peut rien face a la majorité
Ce qui est le cas avec pokemon d'ailleurs...
A part la Switch 2, tous les autres hardware sont hors de prix de tout façon.
Et la PS6, avec le contexte actuel, s'il évolue pas, Sony pense certainement à raison que les joueurs resteront massivement sur PS5.
On dirait Nicolasgoury le mec
microsoft a fait pareil avec la one, on a vu le résultat
Si tu préfères j’ai déjà entamé ma reconstruction bien avant que ça arrive. La première fois a été lors de l’achat de la Wii U (j’ai jusqu'à aujourd'hui acheté toutes les consoles sauf la ps5 pro) ou je me suis dit que c'était peut-être la dernière console que j'achète. Et depuis cette ma réflexion c'est faite à chaque nouvel achat de console et donc la dernière fois a été pour la Neo Geo aes + (c'est assez ironique je trouve)
Malgré tout ce qui se passe surtout de la part de PlayStation est inadmissible car c'est juste pour quelques dollars de plus et améliorer leur rentabilité pour leurs actionnaires (et pas un choix du marché car quoiqu'il arrive ils ont besoin d'une présence physique en magasin pour vendre des consoles sans que le revendeur puisse avoir de marge dessus)
Je ne m'inclus pas dans les nous; j'achète 95% de physique, donc moi je ne fais que subir les actes et mauvais choix de Sony et des autres joueurs.
Demain si une consoles sort , et il faut acheter le câble d'alimentation, le câble hdmi, la manette, le ssd a part, tu trouverais ça normal?
Au lancement de la ps5, il y a eu 2 versions. Une version digital, et une version avec lecteur.
Mais a la sortie de la ps5 pro, c'est le modèle digital qui l'a emporté. Il on commercialisé un lecteur externe au compte de goutte au début.
Mais la avec la ps6, c'est full digital. Et il on fait l'annonce il y a quelque jour pour que ça soit bien clair et ne pas laisser croire aux gens qu'un lecteur arriverait plus tard (comme les gens pensaient qu'il y aurai une version disque de gta6 en fin d'année).....
aragami surtout que les jeux indee sont dans 99% des cas uniquement en dématérialisé...........
Donc a un moment....
C’est juste que moi j’étais pressé d’en finir avec cette marque de merde et de vite passer à autre chose.
Par ailleurs il a été démontré que lorsque les joueurs ont le choix pour un même titre entre le physique et le demat, les 3/4 l’achètent en physique, exemple: GOW ragnarok c’est 20 millions de vente dont plus de 70% vendu en physique (soit 15 millions de copies)
Maintenant on nous sort que les désabos en masse ne servent à rien… Autant dire que c'est l'inverse et que ça les fait chier.
La « fameuse nouvelle habitude de consommation des joueurs actuelle » a en fait été totalement orientée sciemment par Sony. Forcément sur 6000 jeux sortient uniquement en démat sur 7000 jeux disponibles comment les choses peuvent en être autrement?
Sinon encore mieux se barrer sur PC, les jeux sont offerts et le Online gratuit
Si Nintendo ou un autre continue à offrir du physique alors il y a un risque de départ de nombreux joueurs qui certes ne représentent pas la grande majorité sauf qu'ils sont quasiment tous des joueurs passionnés et contribuent au succès d'une machine en étant très souvent les early adopters et très actifs, ces joueurs peuvent créer une opinion et si l'opinion est que Sony n'est plus Ze Place To Be...cela peut rendre fragile le modèle du monde demat des AAA made in Sony.
Là le timing n'est pas anodin quand la mega licence GTA abandonne le physique et que derrière t'as Sony qui hisse le drapeau rouge de la fin du physique.
L'industrie du JV veut tordre les bras des joueurs par tous les moyens.
Mais comme je vais le redire, les discutions sur le site ne changeront pas les avis des gens, les ventes futur vont en être impacté peu, importe ce que l'on pourra dire... la fin du physique a été annoncé partout, pas que sur le net, du coup le grand publique est au courant...
et puis les reventes de ps5 sur le net sont en hausse, c'est aussi un chiffre qui va dans ce sens
Là ils proposent une réduction quand on veut annuler l'abonnement et leur patron a apparement revendu ses parts de la boite, ça n'a pas de leur faire du bien ce bad buzz.
en même temps le monde fait peur aujourd'hui
Le problème actuel est le même de la société... des millions de gens peuvent déferler sur les champs Elysée si la France remporte la coupe du monde ou pour regarder l'eurovision...
par contre pour défendre les libertés y' aura personne , le carburant pourraient monter à 3 euros à la pompe, y'aura personne...
Les pro-physique sont comme des gilets jaunes, ils vont faire du bruit et le temps passera.
La grande majorité s'en fiche que Sony gardent ou laissent tomber le physique car cette majorité n'est qu'un amas de consommateurs qui ne jouent pas mais consomment comme ils peuvent regarder une émission de Cyril Hanouna.
Le jeu vidéo a basculer quand la population de joueurs est passé d'une majorité de joueurs vraiment passionnés à une majorité de gens dont le JV n'est qu'un loisir parmi d'autres.
Résultat les éditeurs font leurs calculs pour se faire du pognon le plus facilement...donc voilà les passionnés vont devoir aller se faire foutre.
reste des grands réalisateurs qui continuent à filmer à la pellicule au lieu d'utiliser les dernières caméras HD qui aplatissent le talent.
Mais je ne suis pas sur que les développeurs de talent ont un poids...on a juste un message de Kojima...mais on devrait avoir quand même des grands comme Sakurai qui devrait intervenir mais c'est le grand silence.
Un grand silence des salariés de cette industrie ...affligeant car en fait cela démontre à quel point ils n'ont aucun poids sur ce que doit ou pas être leur industrie.
justement je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, et je vais reprendre comme exemple xbox et l'annonce qui les a tué avec la one...
Les arguments était les même les gens consomment du démat, et n'en ont rien a foutre du physique... tellement rien a foutre qu'ils ont perdre 60 millions de joueurs en 2 gen
Encore une fois les joueurs qui ont des jeux physique ne sont pas contre le demat mais ils sont contre le demat a store unique. A la différence du PC ou t’as plein de store avec tarifs différent sur console t’en a qu’un seul et donc forcément ça impose les tarif et si t’es pas content bah c’est pareil
Moi en tout cas prochaine génération se sera PC qui a avoir les jeux en demat obligatoirement
MS et Sony prennent les joueurs pour des vaches à lait depuis des decennies et le pire ce que certains continuement de faire les VRP pour eux alors qu'ils sont clairement en train de produire en masse des suppositoires à l'eucalyptus pour eux
-PS3 qui s'est planté au départ trop cher et trop compliqué pour les tiers
-bonne politique éditoriales des jeux (meilleur line-up de l'histoire Xbox)
-mais surtout Kinect ( un membre de ma famille non joueurs l'a acheté sans savoir qu'il fallait la console...d'où l'achat de la console ensuite )
Xbox a détruit sa meilleure console en fonçant vers le casual.
Quand la mode est passé, pschitt
Quand l'industrie à découvert qu'il est plus facile de faire les poches à des casuals qu'à des fans de JV...
Normalement, c'est les consommateurs qui décident avec leurs portefeuilles parce qu'une entreprise ne peut rien sans ses clients. Mais bizarrement aujourd'hui, ces entreprises ont réussi à faire croire aux gens que c'est l'inverse. Que c'est les clients qui ont un besoin essentiel d'une entreprise.
C'est pour ça qu'on arrivera à rien malheureusement.
Ça c’est encore pire… pour moi aucune différence entre ça et le demat hormis que t’as une boîte vide…
C’est comme si achetais un vynile et que j’avais un code pour télécharger les mp4…
On verra en temps venu mais moi je pense ils verront l’effet que en 2028 quand les ventes ps6 seront encore plus basses que prévu, là rien va changer, déjà migrer sur PC coûte une blinde
mais comme je dis a même cause,même conséquence, sony n'y manquera pas non plus
wickette GTA6 attendu comme le messie, mais nintendo a vécu sans lui, preuve qu'il n'est pas indispensable au monde
Et on voit maintenant ce qu'il en est
tu remplaces les "gens" par "citoyens" et "entreprise" par "l'état" et tu as la situation de la société actuelle...
où normalement tu paies les politiques pour te rendre service et au final les politiques dirigent les citoyens comme si ils étaient de vulgaires employés en cdd d'une semaine à leur service.
Et on voit maintenant ce qu'il en est
c'est vrai mais a l'époque il existait une alternative a steam, ce qui n'avait pas empêcher déja a l'époque les gens de gueuler, mais ce que redoutait déja les gens a l'époque (et dont je faisais partie) a fini par se produire
bénéficier d'un bon d'achat pour dépenser sur le playstation store pour tout jeu physique ramené en magasin
Indispensable pour Nintendo, non, mais pour xbox et sony il l’est plus vu le prix actuel du hardware et le line-up de fin d’année. C’est pas Wolverine qui va chambouler les ventes hardware ps
J'aurai pas mieux dit
Les studios Sony peuvent bien se préparer pour le retour de boomerang dans la gueule, c’est facile de dire que le demat surplante le physique mais combien de joueurs ont achetés un GOW/Horizon, etc en demat prix plein à la sortie? Y doit pas en avoir des masses.
Si t’as 1 million de ventes physiques prix plein et 5 millions en demat à 15 balles, évidement que les stats vont pencher vers le demat, mais qu’en est-il la rentabilité niveau des first? On va bien rigoler avec leur jeu à 200 millions de dollars.
Et arrêtons avec le cas GTA6 y aucune licence PS qui déplace des montagnes comme celle de Rockstar…
Je ne suis pas contre le demat mais cet ultimatum pue la merde, je veux bien du demat mais à un prix raisonnable, si ton jeu en physique coûte 70 balles avec tous les coûts liés au physique, il est inconcevable que ce même jeu soit au même prix ou voir plus cher sur le store!!!
Faut aussi arrêter de croire qu’on est tous des pigeons les gars dans les coms qui te parlent d’acceptation… là vous êtes juste en train de projeter votre mentalité de mollusque.
80€ du démat
Il me semble que tu avais tenté l'expérience PC mais ça te convenait pas, tu es sur PS5 Pro en ce moment non?
Mais le soucis, vu que c'est tout l'écosystème PlayStation qui va évoluer sur du full demat, la PS5 sera aussi impliqué..
Ils auraient quand même pu le faire que pour les jeux PS6 le coup du full demat, ça aurait été moins rude, surtout des 2028
Mais vu que tous les jeux seront crossgen pendant toute la gen PS6, forcément ça décalerait tout à la PS7
S'il faut bouffer du tout démat', je préfère me forcer et retenter avec le PC, les jeux sont moins chers et le multi est gratos, mais j'envisageais pas comme ça le futur
SONY ne mérite pas que j'avale autant de couleuvres.
Et oui en ce moment je suis sur PS5 Pro, j'aime tellement cette console et pouvoir acheter mes jeux en boîte peper' 45 balles
Etant tres a l'aise avec l'informatique, pour moi, c'est pas un soucis, c'est meme souvent plutot un plaisir, mais pour d'autres, des contraintes dont ils se passeraient bien...
En tout cas c'est pour toute ces raisons là, et celle-ci c'est vraiment LA grosse raison, que je suis content d'etre parti depuis longtemps des univers fermés consoles (sauf rares exclusivités forcement), car bon être emprisonné et etre leur vache à lait vraiment pas mon kiff...
Je suis mon propre constructeur de ma console de salon, j'ai une liberté totale des stores, pas d'abus des constructeurs, ça me convient parfaitement
Le seul abus que je "subis" et il depend quand meme un peu de moi, c'est Nvidia qui se fou de notre gueule en matiere de tarification par rapport a AMD vu leur monopole de merde, mais vu que je privilegie la qualité et pas mon porte monnaie...
J'ai payé a l'époque plus de 1100€ la RTX 5080 FE quand meme (mes premiers GPU étaient autour de 400€ 15 ans plus tot ) mais waouh, forcement!