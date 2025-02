En cette ensoleillé dimanche, je me suis réveillé, et tout en faisant cuire 2 croissants dans mon Airfryer, je me suis dis que je vais partager avec mon site de jeux vidéo social préféré mes pensées sur le dématérialisé, après avoir passé la matinée à me faire humilier avec Mai dans Street Fighter 6.J'ai longtemps été un adepte des jeux physiques. Rien ne valait le plaisir d'aller chercher un nouveau jeu en magasin, d'ouvrir la boîte, d'admirer la jaquette et d'insérer le disque dans la console. Mais avec le temps, j'ai découvert que le dématérialisé offrait une expérience bien plus pratique, à tel point que je ne reviendrai jamais en arrière.Plus de place, plus de soucisLes boîtes de jeux prennent de la place. Quand on collectionne des dizaines (voire des centaines) de titres, il devient vite compliqué de tout stocker. Avec le dématérialisé, plus besoin d'étagères envahies de boîtes : tout est stocké sur le disque dur ou dans le cloud.Accès instantané aux jeuxL'un des plus grands avantages du dématérialisé, c'est de pouvoir lancer un jeu en un clic, sans avoir à insérer de disque. Sur PS5, jongler entre plusieurs jeux est un régal grâce au SSD ultra-rapide. Plus besoin de chercher un disque, tout est accessible directement depuis le menu.Des offres et des abonnements plus attractifsAvec des services comme le PlayStation Plus Extra ou le Game Pass sur Xbox, l'accès à un catalogue de jeux est devenu plus abordable et pratique. Plus besoin d'acheter chaque jeu individuellement, on peut tester un large choix de titres pour un prix mensuel raisonnable.Une compatibilité parfaite avec le PlayStation PortalLe PlayStation Portal est l'exemple parfait de pourquoi le dématérialisé est l'avenir. Cette console portable permet de jouer en streaming à ses jeux PS5, à condition qu'ils soient installés sur la console principale. Avec des jeux dématérialisés, l'expérience est ultra fluide : pas besoin de changer de disque, on passe instantanément d'un jeu à l'autre, où que l'on soit dans la maison.Moins de risques de perte ou de casseLes disques physiques s'usent, se rayent et peuvent se perdre. Avec le dématérialisé, plus de stress : une fois acheté, le jeu est lié à ton compte PlayStation et peut être téléchargé à tout moment. Pas de risque de voir un jeu devenir inutilisable à cause d'un disque endommagé.Installation plus rapide et mises à jour inclusesInstaller un jeu physique prend du temps. En effet, même après avoir inséré le disque, il faut copier les fichiers sur la console, ce qui peut prendre plus de temps que de télécharger directement le jeu avec une connexion fibre. Sans compter que les mises à jour sont souvent incluses directement dans les versions dématérialisées, évitant ainsi d'avoir à télécharger des patchs lourds avant de pouvoir jouer.Conclusion : le futur est déjà làLe jeu dématérialisé est devenu tellement pratique qu'il est difficile d'imaginer revenir aux jeux physiques. Avec l'évolution des connexions internet, le stockage en cloud et les accessoires comme le PlayStation Portal, tout est fait pour nous offrir une expérience plus fluide et intuitive. Alors oui, le côté nostalgique des jeux en boîte peut manquer, mais pour moi, le choix est clair : le dématérialisé est l'avenir du gaming !PS : Vous en France vos disque ne font jamais des trucs comme ça ?Vous en avez de la chance !