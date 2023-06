Incarnez l'une des célèbres familles Slaughter, ou leurs victimes, dans The Texas Chain Saw Massacre, une expérience d'horreur asymétrique à la troisième personne basée sur le film d'horreur révolutionnaire et emblématique de 1974.



Texas. Début 1973. Ana et un groupe d'amis proches se lancent dans un voyage vers la petite ville poussiéreuse de Newt, TX, le dernier endroit connu où a été vue Maria, la sœur disparue d'Ana. La recherche du groupe se transforme rapidement en un cauchemar aux proportions inimaginables lorsqu'ils envahissent par erreur la maison de Leatherface et de sa famille cannibale. Ligoté, torturé et laissé pour mort, le groupe doit trouver la force de se défendre et de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Doté d'un gameplay multijoueur stratégique en équipe 3v4, The Texas Chain Saw Massacre permettra aux joueurs de vraiment découvrir cette franchise emblématique. La seule question est de savoir qui survivra et ce qu'il en restera ?







L'édition physique comprend une affiche exclusive The Texas Chain Saw Massacre (jusqu'à épuisement des stocks).



Trailer de gameplay





Caractéristiques principales :



Affiche variante exclusive incluse dans chaque édition physique jusqu'à épuisement des stocks.

Présentant des lieux représentés ou inspirés par le film d'horreur classique de 1974, The Texas Chain Saw Massacre verra des équipes de victimes et de familles s'affronter dans un jeu mortel du chat et de la souris.

Multijoueur en équipe 3v4, une première pour l'horreur asymétrique.

Les victimes doivent utiliser le travail d'équipe, la furtivité et toutes leurs capacités pour tenter d'échapper aux griffes de la famille Slaughter. Avec un méta-jeu robuste encourageant la création de constructions et un gameplay intense et terrifiant, l'équipe de victimes trouvera tous les éléments contre elle alors qu'elle recherche les outils dont elle a besoin pour déverrouiller les sorties et fuir la propriété.

La Slaughter Family doit verrouiller la propriété et traquer chaque victime. Mettant en vedette les emblématiques Leatherface, Cook et Hitchhiker du film, la famille sera rejointe par de nouveaux ajouts Sissy et Johnny, créés en coopération avec Kim Henkel, l'auteur original de The Texas Chain Saw Massacre. La famille doit utiliser ses capacités spéciales et sa nature brutale pour chasser, coincer et envoyer les victimes une par une, tout en veillant à nourrir Grand-Père.



Comparaison environnements film / jeu





Le jeu The Texas Chain Saw Massacre du développeur Gun Interactive se date et dévoile par la même occasion une édition physique qui sera distribuée par Just for Games.The Texas Chain Saw Massacre sera disponible en édition physique sur Playstation 5, Playstation 4 et Xbox One / Series X dès le 18 août 2023.