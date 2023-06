Depuis 75 ans, Porsche est animée par une quête incessante pour donner vie à ses rêves. Pour célébrer cette quête, Xbox a créé 75 consoles et manettes Xbox Series X en édition limitée, avec des designs personnalisés inspirés des plus grandes couleurs de course des 75 ans d’histoire de Porsche.

Lors du Summer Game Fest 2023, XBOX à dévoilé un console collector au couleurs de Porsche. Alors, inutile de vous rejouir trop vite, cette beauté sera uniquement a gagnée pour ceux qui résident États-Unis, au Royaume-Uni, ou en Allemagne.