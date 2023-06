Focus Entertainment, Saber Interactive, et leur partenaire Games Workshop, sont ravis de présenter le mode coop de leur futur jeu d’action à la troisième personne Warhammer 40,000: Space Marine 2. Découvrez un nouvel aperçu exclusif de l’action dans un nouveau trailer concentré en adrénaline et en cinématiques. Cette suite tant attendue des fans sortira cet hiver sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les précommandes pour les éditions physiques, ainsi que pour l'Édition Collector, sont désormais ouvertes.Une campagne bourrée d’action à découvrir et redécouvrir en solo ou en coopLe Co-op Campaign Reveal Trailer dévoile de nouvelles images inédites de l’épopée du Lieutenant Titus, le héros culte des Ultramarines interprété par l’acteur Clive Standen. Incarnez la puissance et la rage surhumaine d’un des plus grands guerriers de l’Empereur, déchaînez ses capacités spéciales et son arsenal dévastateur pour annihiler les hordes Tyranides, en solo avec l’IA ou vos amis dans une campagne entièrement jouable en coop jusqu’à 3 joueurs.