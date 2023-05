Le titre comprendra alors quatre missions coopératives, avec la possibilité de les parcourir à quatre en multijoueur. Il s'agira pour rappel de missions dans un milieu urbain avec des cartes générées procéduralement à chaque partie, pour une rejouabilité accrue. Les développeurs publieront évidemment des mises à jour rajoutant des missions coopératives et des missions scénarisées de campagne, retraçant les vrais évènements de la bataille de Falloujah.

Après des années et des années de polémique sur le jeu, Six Days in Fallujah lance son Early Access.La date de sortie de Six Days in Fallujah est fixée au 22 juin 2023, uniquement sur PC via Steam et en Early Access.