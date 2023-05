Ferme Shirakaba. Alors que l'invasion de la Terre par Vega est imminente, Daisuke défendra la planète Terre avec l'aide de Grendizer, le robot titanesque caché au plus profond de l'observatoire de Genzo Umon. Avec l'aide de Kôji Kabuto, le prince de Planet Fleed repoussera sans cesse les attaques de Vegas et combattra ses terribles robots, les Monstronefs, envoyés pour le détruire.



Incarnez Umon Daisuke et son robot colossal tout en combattant dans des batailles épiques aux multiples gameplays : Pilotage du Spazer (module volant où est logé Grendizer), shoot-them-up vertical dans le TFO de Kôji Kabuto, et action/combat à la 3e personne en contrôlant Grendizer . Utilisez ses attaques emblématiques et dévastatrices pour détruire les terrifiants Monstronefs et sauver la terre.



Retrouvez-vous dans la peau d'Umon Daisuke et rencontrez de nombreux personnages incontournables lors de séquences de dialogues dans les environnements emblématiques de la série, qui a été si assidûment reproduite dans le respect des dessins de la série originale.

Et enfin, gagnez des points d'expérience tout en accomplissant des missions pour acquérir de nouvelles capacités et améliorer vos pouvoirs.

Le thème du jeu UFO Robot Grendizer – The Feast of the Wolves dans sa version originale est disponible et les fans vont être contents.