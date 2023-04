Les jeux gratuits de mai 2023 avec Prime



Prime Gaming propose quinze titres gratuits tout au long du mois de mai, les premiers jeux étant disponibles dès le 4 du mois ! La sélection de ce mois-ci permet aux joueurs de vivre des expériences très variées, qu’il s’agisse de sauver l'Alliance rebelle de l'assaut impérial dans STAR WARS™ : Rogue Squadron 3D ou de découvrir le secret de vies passées dans Planescape: Torment : Enhanced Edition. Revenez tous les jeudis du mois pour récupérer vos jeux gratuits avec Prime sur gaming.amazon.com.



-4 Mai - Star Wars: Rogue Squadron 3D [Amazon Games App] – Dans ce jeu de simulation de vol palpitant, les joueurs incarnent Luke Skywalker et rassemblent leur équipe de l'Escadron Rebelle pour voler au combat et s'engager dans des missions spatiales et planétaires intenses afin de poursuivre la lutte pour la liberté.



-4 Mai - Super Sidekicks [Amazon Games App] – Les joueurs se battent pour la SNK Cup en dribblant, en faisant des passes et en utilisant une variété de techniques pour affronter les meilleures équipes du monde entier.



-4 Mai - Samurai Shodown IV [Amazon Games App] – Les joueurs devront mettre à l'épreuve leurs talents de samouraï en utilisant des attaques puissantes pour espérer vaincre Amakusa avant qu'il ne conquière le monde moderne.



-11 Mai - Planescape: Torment: Enhanced Edition [Amazon Games App] – À la découverte des plans, les joueurs devront survivre à des scénarios de combat dangereux et résoudre des énigmes mystérieuses dans ce jeu de rôle tactique à l'histoire, se déroulant dans le multivers de Donjons et Dragons.



-11 Mai - Lake [Amazon Games App] – Dans la peau de Meredith Weiss, les joueurs partiront à la découverte de la magnifique région de Providence Oaks, avec son lac et ses paysages emblématiques.



-11 Mai - Robo Army [Amazon Games App] – Dans ce titre beat 'em up, les joueurs devront écraser et détruire leurs ennemis pour rétablir la paix au sein du corps de robots connu sous le nom de Hell Jeed.



-11 Mai - Last Resort [Amazon Games App] – Les joueurs auront pour mission de sauver le premier hôtel de l'humanité sur Mars en éliminant des hordes d'extraterrestres dans ce jeu de tir en coopération.



-18 Mai - Kardboard Kings [Amazon Games App] – Dans ce jeu de gestion de boutique, les joueurs ouvrent leur propre magasin de cartes en bord de mer. Acheter, échanger, vendre et collectionner des cartes ; autant d'objectifs à atteindre pour se forger une réputation.



-18 Mai - The Almost Gone [Amazon Games App] – Dans ce jeu, les joueurs découvriront les paysages et les liens complexes de leur existence, ainsi que les répercussions de leurs actes, dans un casse-tête narratif primé, où mort, perte et santé mentale s'entremêlent.



-18 Mai - 3 Count Bout [Amazon Games App] – Les joueurs devront devenir les lutteurs les plus forts du monde en apprenant des mouvements toujours plus complexes et en remportant des combats acharnés pour décrocher le titre de champion.



-18 Mai - Alpha Mission 2 [Amazon Games App] – Les joueurs devront reprendre le contrôle de l'univers à l'alliance des sept étoiles en utilisant 11 types d'armures dans ce jeu d'arcade à défilement vertical.



-25 Mai - Lila's Sky Ark [Legacy Games Code] – Ce jeu d'action-aventure se déroule dans un monde psychédélique rempli de personnages excentriques, d'énigmes, de combats intenses et de secrets à découvrir.



-25 Mai - Agatha Knife [Amazon Games App] – Les joueurs sont embarqués dans une aventure captivante avec Agatha, une enfant déchirée entre son amour pour la viande et son amitié pour les animaux.



-25 Mai - King of the Monsters 2 [Amazon Games App] – Les joueurs incarnent le roi incontesté des monstres lors de batailles spectaculaires contre une multitude de mastodontes.



-25 Mai - Kizuna Encounter [Amazon Games App] – Dans ce jeu les joueurs se livrent à des batailles sans merci, utilisant leurs armes et leurs poings pour gagner des matchs à mort en équipe.



Calendrier de mai 2023



Les nouveautés du mois comprennent notamment du contenu pour FIFA 23, Lost Ark, New World, Farm Heroes Saga et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com.



MAINTENANT DISPONIBLE Récupérez Grime, Looking for Aliens, Magician Lord et Sengoku [FGWP] [Amazon Games App]



MAINTENANT DISPONIBLE Destiny 2 - Spring Showers Exotic Bundle



MAINTENANT DISPONIBLE The Elder Scrolls Online - Dragon Slayer Bundle



MAINTENANT DISPONIBLE FIFA 23 - Prime Gaming Pack



MAINTENANT DISPONIBLE Genshin Impact - Prime Bundle



MAINTENANT DISPONIBLE Hearthstone - 3 Standard Card Packs



MAINTENANT DISPONIBLE KartRider Rush+ - Prime Gaming Racer Pack



MAINTENANT DISPONIBLE League of Legends - Prime Gaming Capsule



MAINTENANT DISPONIBLE League of Legends: Wild Rift - Random Recall Chest



MAINTENANT DISPONIBLE Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest and Epic Wildcard



MAINTENANT DISPONIBLE Lost Ark - Reskin Ticket Bundle



MAINTENANT DISPONIBLE Madden NFL 23 - Sugar Rush Ultimate Team Pack



MAINTENANT DISPONIBLE New World - Spicy Gift Box



MAINTENANT DISPONIBLE Overwatch 2 - +5 Tier Skips



MAINTENANT DISPONIBLE PUBG Battlegrounds - 1 Gold G-Coin Box, 20 Contraband Coupon, 3 Hunter’s Chest and 3 Keys



MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Siege - 7-Day Renown Booster



MAINTENANT DISPONIBLE Teamfight Tactics - 150 Star Shards



MAINTENANT DISPONIBLE VALORANT - Caught One Card



MAINTENANT DISPONIBLE Warframe - Corpus Interior Decorations



MAINTENANT DISPONIBLE World of Tanks - Extraterrestrial Package



MAINTENANT DISPONIBLE World of Warcraft - Lil XT Pet



28 AVRIL Divine Knockout - Knockout FX Ice Theme and Crater Decal Ice/Fire



2 MAI KartRider Rush+ - Prime Gaming Racer Pack



3 MAI PUBG Mobile - Don't Bite the Hand That Feeds You Parachute



4 MAI Samurai Shodown IV [Amazon Games App]



4 MAI STAR WARS™: Rogue Squadron 3D [Amazon Games App]



4 MAI Super Sidekicks [Amazon Games App]



10 MAI Candy Crush Saga - Sweet Bundle



11 MAI Candy Crush Soda Saga - Tasty Bundle



11 MAI Lake [Amazon Games App]



11 MAI Last Resort [Amazon Games App]



11 MAI Planescape: Torment: Enhanced Edition [Amazon Games App]



11 MAI Robo Army [Amazon Games App]



12 MAI Farm Heroes Saga - Fresh Bundle



17 MAI PUBG Mobile - Space Idol Set



18 MAI 3 Count Bout [Amazon Games App]



18 MAI Alpha Mission 2 [Amazon Games App]



18 MAI Kardboard Kings [Amazon Games App]



18 MAI The Almost Gone [Amazon Games App]



25 MAI Agatha Knife [Amazon Games App]



25 MAI King of the Monsters 2 [Amazon Games App]



25 MAI Kizuna Encounter [Amazon Games App]



25 MAI Lila's Sky Ark [Legacy Games Code]

.il n'y a pas que les GwG et les jeux du PS+, il y aussi Prime qui balance des jeux chaque mois (trop parfois).