Des gros collectors de la mort pour le jeu Armored Core IV:arrivent.Une Launch Edition (69,99 €) avec un poster 39x33 cm, 3 lithographies 13x33,5 cm et 3 stickers représentant des emblèmes du jeuÀ l'intérieur nous retrouverons :-Une édition standard avec le pack Melander C3 G13 Tenderfoot comprenant un ensemble de pièces Melander C3 en accès anticipé, un emblème en accès anticipé et un autocollant AC numérique exclusif pour toutes les précommandes-Une Digital Deluxe Edition avec un artbook et la bande-son au format numérique-Une Launch Edition (69,99 €) avec un poster 39x33 cm, 3 lithographies 13x13,5 cm et 3 stickers représentant des emblèmes du jeuUne Collector's Edition (249,99 €) avec un steelbook, un artbook de 40 pages, une figurine de 19 cm, 4 badges, la bande-son numérique et 45 stickersLe premier collector aura un prix de 249.99€À l'intérieur nous retrouverons :-Une édition standard avec le pack Melander C3 G13 Tenderfoot comprenant un ensemble de pièces Melander C3 en accès anticipé, un emblème en accès anticipé et un autocollant AC numérique exclusif pour toutes les précommandes-Une Digital Deluxe Edition avec un artbook et la bande-son au format numérique-Un steelbook-Un artbook de 40 pages-Une figurine de 19 cm-Un set de 4 badges-La bande-son numérique-Un set de 5 stickersUne Premium Edition (449,99 €) qui reprend le contenu de la Collector's Edition avec un garage de rangement pour la figurine.Et le dernier 499.99€ tout de même !!