Dans Minecraft Legends , vous êtes le héros ou l'héroïne ! Vous pourriez penser qu'il vous faudra endosser la responsabilité de vous battre en permanence, mais en fait, vous devrez plutôt… mener l'assaut. Vous pourrez certes affronter directement vos ennemis, mais il se trouve que vos alliés seront plus efficaces pour venir à bout des piglins. À vous d'invoquer de nouveaux partenaires sur le champ de bataille pour lutter contre cette menace. Vous devrez défendre des villages, détruire des bases piglins et plus encore pour repousser la corruption. Vos alliés auront des forces et des faiblesses différentes, que vous devrez exploiter avec une stratégie pour prendre l'avantage.



Et puisque l'on est dans un jeu Minecraft , vous devrez également vous assurer de ne pas manquer de ressources, afin de continuer à invoquer des alliés et à construire des structures offensives comme défensives. Explorer la Surface sera tout aussi important : cela vous permettra de rencontrer de nouveaux amis, de découvrir des ressources inédites et même des trésors ! Et le monde sera différent à chaque fois que vous relancerez la campagne, car sa carte est diffusée de manière procédurale.

Le jeu Minecraft Legends est maintenant disponible pour les abonnés du Game Pass ou bien pour ceux qui ont achetés le jeu en boîte ou en demat.Le jeu est sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC Windows et Nintendo Switch.