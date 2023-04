Ballista introduit la Mobile suit Gundam Dynames, une unité d’agiles tireurs d’élite équipés de diverses options d’attaque à courte et longue portée, hautement adaptables dans le feu du combat. La mise à jour ajoute également le mode Headquarters où des équipes de joueurs se battent pour occuper ou protéger des zones abritant un noyau puissant qui peut être détruit. Les équipes gagnent des points en défendant ou en attaquant le noyau. La première équipe qui gagne cinq points remporte le match.

Les mises à jour supplémentaires à venir dans la saison 4 de GUNDAM EVOLUTION incluent :

Les célébrations liées au demi-anniversaire, y compris un bonus de connexion, une campagne pour les nouveaux joueurs et une campagne pour les anciens joueurs, qui se déroulent du 12 avril au 17 mai

Deux nouveaux skins d’unité (Prototype Gundam, Zaku II S [Recon]) avec des effets sonores exclusifs et la nouvelle carte « Buried City »

Implantations des Achievement Challenges

Ajustement du matchmaking, des évaluations de compétences et de l’interface utilisateur dans le magasin in-game

Ajout d’objets mineurs liés à MOBILE SUIT GUNDAM: THE WITCH FROM MERCURY

GUNDAM EVOLUTION, le tout premier jeu de tir gratuit de la franchise, célèbre son sixième mois avec le lancement du tout nouveau contenu de la saison 4. Intitulée Ballista, la nouvelle saison offrira une grande variété de nouveaux contenus et de mises à jour de gameplay.GUNDAM EVOLUTION est disponible gratuitement dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via STEAM.