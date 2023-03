Octopath traveler II,Alors qu’est-ce que Octopath Traveler II, en quelques mots c’est : la suite du I (bien joué !), un RPG, un jeu comme on en faisait il y a 20 ans, une structure originale avec des personnages attachants et une prise en main facileLa suite du IEt oui la suite d’Octopath traveler… Bon je n’ai pas joué au 1 donc je ne peux pas dire si c’est mieux mais si vous lisez d’autres que moi (quoi !?), je pense que vous conviendrez qu’il a le meilleur du 1 tout en gommant certains défauts. Je n’irai pas plus loin dessus car comme je l’ai dit, je n’ai pas joué au premier opus. Mais ce n’est pas important d’avoir cet historique pour jouer au 2. Ce qui est plutôt positif.Un RPGVoilà tout est dit. Donc une histoire (plusieurs mais j’y reviendrai) et des combats. Gagner en expérience et poursuivre une aventure.Un Jeu comme on en faisant il y a 20 ansAlors oui, vous aimez les RPG avec des cinématiques à la FF avec un moteur de modélisation graphique dernier cri … alors vous pouvez passer votre tour. Attention, le jeu est propre mais c’est vrai que ça fait penser à un RPG classique niveau graphisme mais encore une fois c’est propre et pour ma part je ne cherche pas à voir l’effet de la mèche rebelle sur le visage tacheté de points de rousseur du personnage, d’autant plus en jouant à un RPG !Une structure originaleLe gros plus du jeu, c’est d’avoir 8 histoires en une ! 8 personnages ayant une histoire propre et qui se rejoignent. Moi j’ai commencé avec Hikari le samourai puis j’ai rencontré Temenos et Throné. A partir de ce moment j’ai commencé l’histoire de Throné. Lorsque vous rencontrez l’un des 8 personnages, vous avez la possibilité de commencer du début l’histoire de ce personnage. C’est une option et on a la possibilité de le faire plus tard en allant dans une taverne. Les histoires sont vraiment sympathiques et on s’attache facilement aux personnages.Petite déception de mon côté. En commençant (avec Hikari), j’ai bien aimé la bulle de dialogue ayant une forme de parchemin et je me suis dit que c’était dû au fait que j’étais dans l’histoire d’Hikari… mais non c’est la même chose ave Throne et c’est un poil dommage car l’univers des personnages est plutôt bien réalisé, l’architecture et environnement japonisant pour les lieux d’Hikari et plus brut (style street of rage) pour la ville de Throné,…LA prise en mainElle est facile. On n’est pas déboussolé ! j’aime les petits tutos tout au long de l’aventure afin de mieux connaitre les spécificités/aptitudes de chaque personnage. On vous explique rapidement que le mode jour/nuit est sous notre contrôle, en fonction de nos besoins. Il y a même une indication de « difficultés/niveau » en fonction de la zone où on se trouve. On achète nos potions, armes… dans des endroits spécifiques ce qui est plutôt classique. Et on peut voyager en allant sur la carte.Bon je trouve que le menu (carte, aptitudes personnages, inventaire…) est un poil fouillis. Pour revenir au menu principal, on doit aller dans « Divers », le fourre-tout : )Bref, je conseille fortement ce RPG. Un jeu qui revient aux bases du RPG avec une approche histoire forte, avec de nombreux personnages et une certaine « autonomie » de notre coté pour choisir sur quelle aventure on veut pousser.