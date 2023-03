Bus Simulator 21, le célèbre jeu de simulation d’astragon Entertainment développé par stillalive studios accueillera sa mise à jour la plus importante avec Bus Simulator 21 Next Stop. Les passionnés de bus peuvent s'attendre à l’ajout de nombreuses améliorations ainsi qu’à un tout nouveau mode de jeu, une vaste extension de carte officielle gratuite comprenant de nombreuses nouvelles commandes ainsi que des versions dédiées aux consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les nouveaux joueurs pourront quant à eux commencer leur aventure en bus avec la nouvelle Édition Gold, incluant tous les DLC sortis à ce jour.

Une mise à jour conséquente avec des améliorations et un nouveau mode carrière



Avec la mise à jour Bus Simulator 21 Next Stop, les amateurs de bus peuvent s'attendre à de nombreuses améliorations de jeu, d'IA et d'autres détails. Par ailleurs, le tout nouveau Mode Carrière combine le célèbre mode bac à sable au système économique de la campagne principale. Les joueurs pourront choisir parmi tous les arrêts et tous les modèles de bus dès le début du jeu plutôt que de débloquer tous les éléments petit à petit en accomplissant des missions. Ils pourront ainsi construire leur propre compagnie de bus sans aucune limite, à condition de bien gérer leur capital de départ, de créer et de desservir des itinéraires avec succès, d'agrandir leur parc de bus avec soin pour enfin se hisser au rang d'entreprise de transport public locale prospère.



Des versions dédiées aux consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S



Parallèlement à la mise à jour Bus Simulator 21 Next Stop, des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S seront également disponibles pour la toute première fois, avec notamment des graphismes améliorés, la prise en charge du retour haptique et des gâchettes adaptatives sur PlayStation 5, la résolution 4K sur PlayStation 5 et Xbox Series X et d'autres optimisations spécifiques aux consoles respectives. Les propriétaires des versions PlayStation 4 ou Xbox One du jeu pourront mettre à niveau gratuitement le titre vers les nouvelles plateformes.



La version PC également disponible sur l'Epic Games Store et le Microsoft Store, avec crossplay sur PC



Déjà disponible sur Steam, sur le PlayStation Store et sur le Xbox Store, Bus Simulator 21 sera disponible pour la première fois sur l'Epic Games Store et le Microsoft Store dès le lancement de la mise à jour Next Stop. Toutes les versions PC du jeu seront crossplay, ce qui permettra aux joueurs PC de jouer ensemble en mode multijoueur, qu'ils aient acheté Bus Simulator 21 pour PC en boutique, sur Steam, sur l'Epic Games Store ou sur le Microsoft Store.



Extension de carte officielle gratuite pour tous les détenteurs du jeu



Autre point essentiel de la mise à jour Next Stop : la sortie de l'extension de carte officielle sous forme de DLC gratuit, très attendue par les fans du jeu. Les joueurs pourront accéder à une nouvelle zone immense située au nord de la carte américaine "Angel Shores". En plus de nombreuses nouvelles missions de campagne, une toute nouvelle fonctionnalité les attend dans la réserve naturelle montagneuse avec ses lacs, forêts et villages idylliques avec la ​ traversée d'animaux sauvages. Faites donc attention lorsque vous traverserez ces paysages impressionnants !



L'Édition Gold et la mise à niveau Gold réunissent le jeu principal et tous les DLC publiés à ce jour



Avec Bus Simulator 21 Next Stop - Édition Gold, les nouveaux passionnés de bus bénéficieront d'un pack tout-en-un. L'Édition Gold sera disponible au deuxième trimestre 2023, à la fois en version numérique et en boutique, et comprendra non seulement Bus Simulator 21 mais aussi tous les DLC payants déjà sortis, notamment le MAN Bus Pack, l'IVECO BUS Bus Pack, le VDL Bus Pack, l’USA Skin Pack, l'Angel Shores Insider Skin Pack et le Protect Nature Interior Pack. Les joueurs possédant déjà le jeu principal pourront également acheter le contenu additionnel fourni avec la mise à niveau Gold de Bus Simulator 21 Next Stop sur les plateformes numériques. Tous les autres bonus DLC du jeu seront bien sûr toujours disponibles gratuitement sur les plateformes numériques respectives.

