Voici un mot de LeBron sur ce que cette collaboration signifie pour lui :



"C'est toujours fou de penser qu'un enfant d'Akron qui a grandi en jouant à des jeux puisse créer quelque chose comme ça. Concevoir une couverture de console et un contrôleur avec PlayStation qui donne un clin d'œil à mes étudiants I Promise et d'où nous venons est une chose plutôt cool. J'espère que c'est quelque chose qui continue d'inspirer tous ceux qui le touchent et qu'ils s'amusent un peu à trouver un sens à chaque détail.



- LeBron James







PlayStation signe un partenariat de fou avec LeBron James. Maintenant, il reste plus qu'à espérer voir cette collaboration débarquer en France.Les fans de certains marchés pourront précommander les accessoires exclusivement via direct.playstation.com plus tard cette année.