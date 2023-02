Petit avis sur le jeu Bob l’éponge : The Cosmic Shake testé sur One.Le jeu Bob l’éponge : The Cosmic Shake est un jeu de plateforme, celui de la belle époque. Comme Super Mario 64, Crash Bandicoot, Banjo Kazooie et tous les bons jeux que j'ai kiffé étant enfant. J'ai l'impression que le genre à un peu disparu, ou alors je ne fais pas plus attention que ça, mais ça fait du bien de retrouver un vrai jeu de plateforme à l'ancienne.Pour commencer, il faut savoir que le titre est développé par Purple Lamp Studios, a qui on doit le précédent jeu Bob l'éponge, Bataille pour Bikini Bottom, que je n'ai pas fait encore (je vais vite réparer cette erreur.).Qu'on se le dise directement, le jeu est dans l'esprit de la série animée et des films, loufoque et déjanté.Le jeu est visuellement pas mal, alors ne vous attendez pas à avoir les rétines éclatées, mais c'est plutôt beau, voir très beau par moment et surtout, ça ne pique pas les yeux. N'oublions pas, que la cible recherchée sur ce genre de production, ce sont nos petites têtes blondes. Après, c'est vraiment dans le style de la série animée.Concernant les niveaux, nous avons le niveau de Bikini Bottom, qui sert un peu de hub et sept niveaux totalement différents à parcourir. Et il y a de la variété, entre les pirates, halloween, le cinéma, le Far West, il y en a pour tous les goûts. Le but étant de sauver vos amis des griffes d'un boss. Mais aussi, de faire quelques missions secondaires, et même de récupérer des collectibles parsemé çà et là sur les différentes Map. Les différents mondes, proposent une "jouabilité différente", parfois avec un style 2D, de l'exploration, du combat, pas mal de verticalité, bref, c'est plutôt sympa.En plus, les niveaux sont quand même super long, je trouve, surtout si vous commencez à fouiller dans les moindres recoins.Au niveau du gameplay, la petite éponge répond aux doigts et à l'œil, avec parfois quelques caprices au niveau de la caméra, mais rien de méchant, ça ne gêne en rien l'expérience de jeu. Bob aura même tout un panel de coups différents suivant les niveaux parcourus.Avec un gros plus pour cette version française (je ne connais pas les autres versions en même temps), le casting vocale est exactement le même que celui de la série. Et ça, bordel, ça fait du bien. Les musiques même si elles ne resteront pas dans les annales sont très bonnes.Pour ce qui est de la durée de vie du jeu, il m'a fallu un peu plus de 10h pour en voir le bout. C'est une durée de vie raisonnable sur ce genre de soft et je pense qu'il faudra entre 4h et 6h pour les 1000G/Platine. Une bonne durée de vie en somme.