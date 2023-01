Inspiré des jeux d'armes légères des années 90 et des jeux de course d'aujourd'hui, "Zombieland VR : Headshot Fever" récompense l'habileté, la vitesse et la précision avec un gameplay addictif, une gamme d'armes puissantes et notre nouveau système d'adrénaline passionnant.



Mettant en vedette les personnages, l'action et l'humour de la franchise de films à succès, "Zombieland VR : Headshot Fever" voit Tallahassee, Wichita, Columbus et Little Rock rouler dans la Silicon Valley pour organiser le Zombieland Invitational - le parcours de course de zombies le plus rapide et le plus dangereux de tous les temps conçu.

"Apporter une version repensée de notre jeu primé "Zombieland : Headshot Fever" à un tout nouveau public sur PlayStation®VR2 était une évidence." a déclaré Jake Zim, SVP, réalité virtuelle, Sony Pictures Entertainment. "Les nouvelles fonctionnalités matérielles de PlayStation®VR2 ont permis à l'équipe de XR Games de faire passer "Zombieland : Headshot Fever" au niveau supérieur du divertissement immersif. C'est vraiment la version ultime du jeu de tir de style arcade à succès, et j'ai hâte que les joueurs découvrent le jeu et les nouvelles fonctionnalités matérielles en action.

"Dès que nous avons vu la puissance et les fonctionnalités matérielles de PlayStation®VR2, nous avons su qu'il y avait une énorme opportunité d'augmenter l'immersion et de créer la meilleure version de 'Zombieland: Headshot Fever' imaginable." a déclaré Bobby Thandi, fondateur et PDG de XR Games. "L'équipe a continué à expérimenter et est revenue avec un nouveau style artistique magnifique, de nouvelles animations, un éclairage, une physique, des modèles de personnages, un système de progression, ainsi que de nouveaux niveaux, armes, défis et trophées. Il s'agit essentiellement d'un remaster conçu pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités matérielles passionnantes de PlayStation®VR2, offrant une expérience plus excitante, plus rapide et plus immersive. Je ne pourrais pas être plus fier de ce que l'équipe a accompli.

Zombieland VR : Headshot Fever sera disponible sur le PSVR 2 au moment de sa sortie.