Dans la peau de Chai, rockstar en devenir, vous devrez résister à une sinistre corporation d’améliorations robotiques en utilisant un système de combat amplifié par le rythme, dans un monde où tout est synchronisé sur la musique, des mouvements de l’environnement aux coups que vous donnez. Levez votre guitare et sentez les vibrations du rythme dans ce tout nouveau titre de Tango Gameworks, l’équipe ayant développé The Evil Within et Ghostwire: Tokyo (nous avons été tout aussi surpris que vous !).













Le jeu de Tango, Hi-Fi Rush est disponible dès maintenant dans le Game Pass. Pour le moment, je ne le vois pas encore sur le store.Une édition Deluxe est aussi disponible, avec quelques bonus à la clé. Par contre, pas de version boîte en vue.Très hâte de le tester ce soir, après le Developer Direct !!Pas besoin de faire la queue pour obtenir des places : Hi-Fi Rush est disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S, PC Windows et Steam !