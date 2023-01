Nous avons traversé une acquisition, nous avons été licenciés, nous avons créé une nouvelle société et racheté la propriété intellectuelle du jeu, et d'une manière ou d'une autre, l'édition Employé du mois de notre jeu farfelu arrive enfin sur les consoles nouvelles générations. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus, en particulier vous, très cher employé. Peu importe qui vous êtes, s’il y a bien une chose de sûre, c’est que vous êtes notre préféré.

Journey to the Savage Planet s'apprête à revivre sur PlayStation 5 et Series X|S avec une Édition Employé du mois qui inclura le DLC Hot Garbage, ainsi que toutes les mises à jour sortie a ce jour.Si vous avez déjà le jeu sur PS4 ou XBOX One, la mise à jour vers cette édition Employé du mois sera gratuite.Journey to the Savage Planet: Édition Employé du mois sera disponible à partir du 14 février 2023.