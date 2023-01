Les prochains jeux sur le Game Pass se dévoilent et vous en aurez pour un paquet d'heures de jeu.Avec des pépites qui débarquent enfin sur la console de Microsoft, Monster Hunter Rise, Persona 3 Portable & Persona 4 Golden.Si l'on vous disait qu'il existait une heure “cachée” entre un jour et le suivant… le croiriez-vous ? Maîtrisez le pouvoir du cœur ainsi que les Personas et découvrez la vérité tragique sur l'Heure Sombre. Profitez du RPG iconique et acclamé par la critique qui a réinventé la sériePersona!Vivez le parcours initiatique du protagoniste principal et de ses amis, sur les traces de meurtres en série. Persona 4 Golden, reconnu dans le monde entier, vous réserve des aventures inoubliables, des amitiés durables et de grands moments d'émotion.La série d'action-RPG acclamée par la critique fait son retour ! Dans le pays de Kamura, inspiré par le folklore japonais, vous devrez faire équipe pour affronter des monstres redoutables, confectionner divers équipements et empêcher le monde de sombrer dans la Calamité. Montrez que vous êtes à la hauteur du défi et rejoignez la chasse !