Ghost of a Tale suit les aventures d'une courageuse souris ménestrel nommée Tilo, qui devra s'échapper des cachots du donjon de Fort Deruine et découvrir ce qu'il est advenu de sa bien-aimée, Merra. Prenant place dans un monde médiéval où les Rats règnent sans partage sur toutes les autres créatures, Ghost of a Tale propose une histoire à la fois épique et personnelle qui allie des éléments classiques du jeu d'aventure, de l'Action-RPG et des jeux d'exploration, le tout exécuté dans un style graphique détaillé et immersif.

Le jeu Ghost of a Tale est actuellement gratuit sur GoG.Le jeu sera disponible gratuitement jusqu'au 15 décembre prochain.