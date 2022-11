Les jeux e la première quinzaine de Novembre du Game Pass sont dévoilés et ce sera deux petites semaines. En même temps, il y a tellement de jeux à faire, que ça fait du bien.Disponible aujourd'huiThe Legend of Tianding (Cloud, Console et PC)The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC)The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC)3 novembreGhost Song (Cloud, Console et PC)8 novembreFootball Manager 2023 (PC)Football Manager 2023 Console (Cloud, Console et PC)Return to Monkey Island (Cloud, Console et PC)10 novembreVampire Survivors (Console)15 novembrePentiment (Cloud, Console et PC)Somerville (Console et PC)