Le jeu Atomic Heart sera disponible le , avec pour les abonnés Game Pass une sortie Day One dans le programme de Microsoft.Une version boîte sera aussi de la partie, avec à l'intérieur :-Le jeu-Un artbook digital-Atomic Pass-Deux Skins d'armesLe jeu sera disponible 21 Février 2023.Un artbook est également prévu, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations.

