Libérez une puissance incroyable : Les joueurs auront la possibilité d'obtenir de l'équipement pour Daï et Popp, leur donnant accès à de nouveaux coups spéciaux Hyper qui leur permettront d'entrer temporairement dans un état de surpuissance ! Lorsqu'ils seront dans cet état, ils ne pourront plus changer avec d’autres personnages, mais pourront déclencher un puissant coup spécial, fatal, en appuyant une seconde fois sur la commande correspondante. Ces objets peuvent être obtenus lors de la Chasse au trésor limitée Épée des liens et Equipement des liens, dès le 28 septembre à 8h CEST et lors de la Chasse au trésor limitée Bâton des liens et Equipement des liens, disponible à partir du 2 octobre à 8h CEST, jusqu'au 11 octobre à 07h59 CEST.







Recevez un cadeau de bienvenue et des récompenses : Un « cadeau de bienvenue » de 6 000 gemmes bleues est distribué à tous les nouveaux joueurs, qui peuvent le réclamer dans les 30 jours suivant leur connexion au jeu. En plus de cela, tous les nouveaux joueurs pourront également acquérir deux puissants coups spéciaux : Mégaflamme de Popp et Accomplissement du roi des carnassiers de Crocodine, ainsi que les armes 4 ★ correspondantes pour renforcer leur équipe.

Chasse au trésor à durée limitée garantissant une arme 4★ : Tous les joueurs auront accès à une chasse au trésor spéciale à usage unique, qui permet d’avoir une arme puissante de 4★ au prix de 300 gemmes rouges. Cette chasse au trésor ne sera disponible que pendant les 72 heures suivant le premier téléchargement du jeu et la première connexion à cette événement.

De plus, tous les joueurs pourront participer à une campagne de cadeaux de coups spéciaux qui se déroulera sur les comptes Twitter officiels. La campagne présente un large choix de coups spéciaux iconiques, qui n’étaient auparavant seulement disponibles via des événements en jeu et des chasses au trésor. Le fait de retweeter des messages liés à la campagne comptera comme un vote pour le coup spécial correspondant et le coup spécial le plus voté ainsi que l'arme 4★ qui lui est liée, seront offerts à tous les joueurs. Une pièce de minerai d'évolution d'arme et une pièce de minerai d'évolution d'armure pour leur seront aussi remis afin de renforcer leur équipement.

