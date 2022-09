World War 3 est désormais disponible en bêta ouverte, ce qui fait suite à sa phase de bêta fermée lancée en novembre de l'année dernière. La bêta ouverte marque également le passage à un modèle de distribution free to play et inaugure une nouvelle boutique en jeu. Elle introduit également une carte entièrement retravaillée dont la plupart des joueurs n'ont pas pu profiter jusqu'à présent : Smolensk. La bêta fermée a par ailleurs été mise à profit pour améliorer l'audio et apporter des modifications au gameplay, à l'équilibre et à la progression des joueurs en fonction des retours de ces derniers.

