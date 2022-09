DEATHLOOP est un FPS nouvelle génération d’Arkane Lyon, le studio acclamé à l’origine de Dishonored. Dans DEATHLOOP, deux assassins rivaux sont piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l’île de Blackreef, condamnés à répéter la même journée pour l’éternité. Dans la peau de Colt, votre seule chance de vous échapper est de mettre fin au cycle en découvrant des informations et en assassinant huit cibles clés avant que la journée ne recommence. Apprenez à chaque cycle, essayez d’autres itinéraires et approches, trouvez de nouvelles armes et aptitudes. Vous devez tout tenter pour briser la boucle.

posted the 09/20/2022 at 11:42 AM by leblogdeshacka