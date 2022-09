Dans Valkyrie Elysium, une jeune Valkyrie se voit confier le sort du monde par le Père Tout-puissant, le plus grand des dieux et maître de toute création. Elle devra affronter de nombreux ennemis en utilisant tout un arsenal d'armes et de magies pour empêcher le Ragnarök : la destruction du monde. VALKYRIE ELYSIUM reste fidèle à ses racines, notamment grâce à la musique de Motoi Sakuraba, mais donne aussi un nouveau tour à la série en adaptant les éléments classiques du système de combat, comme les attaques finales et les combos, à un action-RPG.

Pour ceux qui n'ont pas vu l'info, la démo de Valkyrie Elysium est disponible sur PlayStation, en attendant la sortie du jeu prévu pour le 39 septembre sur PlayStation 4 et PlayStation 5.Le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 29 septembre 2022, et sur PC (Steam) le 11 novembre 2022.