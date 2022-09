Immortal Redneck est un FPS doté d'éléments de rogue-lite dont l'action se déroule en Égypte. Le jeu mélange le tir à la première personne à l'ancienne avec des mécaniques de rogue-lite. Gameplay frénétique, contrôles réactifs et sensations arcade se mélangent à l'exploration de donjons générés aléatoirement, à un arbre de compétences complet, à la mort permanente et à 9 classes différentes aux talents variés.



Le jeu suit les aventures d'un touriste qui se réveille momifié en Égypte ancienne après un accident. Pourquoi est-il ici ? Comment a-t-il survécu à l'accident ? Pourquoi a-t-il été momifié ?



La réponse réside dans les trois dangereuses pyramides de Gizeh, chacune protégée par une armée de monstres et de gigantesques boss. Bien sûr, votre mission consiste à pénétrer dans ces pyramides et à tuer tout ce qui bouge en chemin jusqu'à ce que vous découvriez ce qui se passe !



FPS à l'ancienne : gameplay frénétique, contrôles réactifs et sensations arcade.

Mécaniques de rogue-lite : donjons générés aléatoirement, classes, compétences et mort permanente, mais avec une progression du gameplay.

Neuf classes jouables, chacune possédant des talents différents. Les joueurs peuvent changer de classe d'une partie à l'autre, choisissant la plus efficace pour leur but actuel.

Arbre de compétences complet : faites évoluer votre personnage, achetez de l'équipement et des armes, obtenez de nouvelles compétences et améliorez-les.

Plus de 50 armes : des armes traditionnelles, magiques, mythologiques, futuristes ou simplement étranges, comme le Potato Launcher (Lance-patates) ! Ce n'est pas le choix qui manque.

Plus de 100 parchemins de modification : Chaque parchemin récupéré en jeu permet d'altérer votre partie en cours, que ce soit en bien (transforme les ennemis en poulets) ou en mal (réduit votre vitesse de déplacement) ou un peu des deux !

Plus de 35 ennemis : momies, sarcophages, crânes volants, serpents humanoïdes et gigantesques guerriers replets... Et ils en ont tous après vous !

Des boss énormes : deux dans chaque pyramide, chacun avec son propre style de combat.

Marchand : achetez de l'équipement et des ressources qui seront maintenues d'une partie à l'autre, même une fois mort.

Salles de compétences : améliorez vos compétences dans des salles destinées à vous entraîner aux passages de plateforme et à esquiver les pièges.

Twitch Quest : un mode spécial pour les streameurs, c'est votre communauté qui décide de ce qui vous arrivera ensuite !



Attention, le jeu est à récupérer avant le 5 septembre prochain, 15h00.

Le jeu Immortal Redneck, des développeurs de Crema Games est actuellement gratuit sur GOG.com.