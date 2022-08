Super Bullet Break est un deck builder de stratégie unique en son genre rempli d’un groupe déchainé de personnages mignons et colorés – les « Bullets » – chacun d’entre eux unique à sa manière. Sauvez les jeux en ligne de la destruction totale dans un monde où les jeux multijoueurs en ligne ont été pris en charge par une IA véreuse ! Pourrez-vous sauver le monde, vaincre les ennemis dans des batailles stratégiques au tour par tour et battre Super Bullet Break ?

Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Super Bullet Break, dans une version Day One Edition. Le développeur BeXide et nous retrouvons FunStock en distributeur mondial, ce qui annonce très certainement une édition collector sur leur site.Super Bullet Break - Day One Edition sera disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 2 septembre 2022.