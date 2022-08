En partenariat avec Interscope Records, le célèbre producteur, DJ et compositeur benny blanco, Jin, Jimin, V et Jung Kook des icônes de la pop du 21ème siècle, BTS, et avec le chanteur et acteur Snoop Dogg, Xbox lance la toute première manette Xbox chantante pour célébrer leur nouveau single : Bad Decisions.

En plus de cette manette exclusive, vous pourrez retrouver une voiture aux couleurs du single Bad Decisions dans Forza Horizon 5, ainsi qu’un QR code vous permettant d’écouter directement la chanson pendant que vous conduirez autour du Festival Horizon. La Meyers Manx de 1971 et sa livrée pourront être téléchargées depuis l’onglet “Cadeaux” du centre de messagerie du jeu.

Microsoft dévoile une nouvelle manette pour sa XBOX et elle est plutôt originale.