Vue transparente

Avec PS VR2, vous pouvez voir votre environnement tout en portant le casque grâce à notre nouvelle fonction transparente. Il est pratique lorsque vous souhaitez vérifier facilement où se trouvent les contrôleurs PS VR2 Sense dans votre pièce sans retirer le casque. Grâce aux caméras frontales intégrées du PS VR2, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton de fonction du casque ou utiliser la carte dans le centre de contrôle pour basculer entre la visualisation de votre environnement et la visualisation du contenu sur PS VR2. La carte dans le centre de contrôle donne également un accès rapide à d'autres paramètres PS VR2, tels que le réglage de votre zone de jeu.



La vue transparente est uniquement destinée à la visualisation, il n'y a donc pas d'option d'enregistrement.







Diffusez-vous pendant que vous jouez

Une nouvelle fonctionnalité de diffusion pour PS VR2 vous permettra de vous filmer tout en jouant, en connectant une caméra HD PS5 à la console. C'est un excellent moyen de montrer vos mouvements et réactions lors d'une bataille de boss et de partager vos réactions avec vos collègues joueurs au fur et à mesure !

