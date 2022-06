Retour haptique :

En utilisant le retour haptique de la manette DualSense de la PS5, les sensations des collisions et des surfaces ont été grandement améliorées. Ce retour haptique permet de communiquer des bouts de débris de surface individuels et crée ainsi une expérience bien plus immersive quand il s’agit de représenter la voiture sur un endroit particulier de la piste. Plus notamment, cette sensation peut être localisée sur la gauche ou sur la droite. Un exemple parfait de ceci est lorsque seules les roues gauches de la voiture du joueur sont pressées agressivement contre le bord de la route, le retour ne se sent que du côté gauche de la manette, ajoutant ainsi au réalisme.



Haut-parleur de la manette DualSense :

En prenant avantage du haut-parleur situé sur la manette DualSense de la PS5, les joueurs peuvent entendre leur ingénieur de course leur parler pendant une session, leur donnant des informations vitales et des données sur la piste qui aidera à les guider en position de tête ou sur ce fameux podium. Entendez des informations de l’ATH via le haut-parleur de la manette, laissant votre mix audio principal propre et libre de toutes distractions, tel qu’une course devrait être entendue.



Gâchettes adaptatives :

Pour la PS5, les gâchettes adaptatives sont utilisées en rattachant directement la résistance de la gâchette au ratio de glissement des pneus. Cela signifie que lorsque votre voiture se « braque » lors d’un freinage, le degré de résistance de la gâchette de freinage augmente aussi, ce qui permet une connexion avec la voiture plus immersive. De la même façon, si vous partez en roue libre, la résistance de la gâchette d’accélération augmente. Une différence subtile entre la résistance par défaut des gâchettes d’accélération et de freinage a également été implémentée pour simuler la différence de pression nécessaire pour activer la pédale de frein par rapport à celle nécessaire pour activer la pédale d’accélération dans une véritable Formule 1.

En ore un peu de F1 22, en attendant sa sortie le 1er Juillet sur consoles et PC. Presque anecdotique lors de sa cuvée 2021, F1 22 devrait nous faire profiter de la DualSense de la PlayStation 5, si l'on en croit, Steven Embling, game designer senior chez Codemasters.Pour rappel, le jeu sera disponible le 1er Juillet 2022, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via l'application EA, Origin, Steam et Epic Store.