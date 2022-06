Moissonner les âmes des défunts et pointer à heure fixe peut s’avérer être une besogne des plus monotones… mais il s’agit d’un travail fort honnête pour un corbeau. Les choses se compliquent lorsque l'âme dont vous êtes responsable est subtilisée par un voleur désespéré. Vous devez alors traquer le malfrat jusqu'aux profondeurs insondables d'un royaume qui échappe à la mort. Mais attention… cet endroit grouille de créatures qui auraient dû trépasser voilà bien longtemps, des créatures dont la puissance incommensurable n'a d'égal que l'avidité insatiable.











BEST INDIE GAME 2021 - GOLDEN JOYSTICK AWARDS



« Les joueurs à la recherche d'une expérience Soulsborne rencontrant A Link To the Past et le genre du Metroidvania, le tout en un seul jeu, n'ont pas besoin de chercher plus loin » - CGMagazine

Le jeu indé, Death's Door, du développeur Acid Nerve aura droit à une version boite sur PS5 et Switch.En bonus une version spéciale sera aussi disponible.L'Ultimate Edition de Death's Door comprend une copie physique du jeu sur Switch ou PS5, un magnifique Art Book et une édition CD de la bande-son renommée de David Fenn, le tout emballé dans la boîte collector de l'Ultimate Edition.