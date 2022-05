Vous êtes Sarah, princesse du royaume paisible de Kaleiya. La vie tranquille de votre royaume a été perdue le jour où votre père a été séduit puis kidnappé par Lilith, une maîtresse démoniaque. Son seul désir est de dominer votre empire et de vous tuer. Utilisez votre puissante épée pour tuer tous les sbires de Lilith, puis lancez rapidement le cadavre sur le prochain ennemi pour effectuer des combos incroyables ! Voyagez à travers des châteaux de glace, des donjons froids, des grottes de lave et bien plus encore - directement au château où se cache Lilith ! Ramenez votre père et votre roi à la maison !







Red Art Games annonce l'arrivée en boite sur PS4 du jeu Amazing Princess Sarah, un petit Platformer/Action.Au programme :‎Soulevez et lancez des milliers d’ennemis!‎‎5 châteaux‎‎6 boss dangereux‎‎7 modes new game+Comme d'habitude avec Red Art Games, le jeu sera en édition limitée, avec seulement 999 exemplaires monde.Pour le prix, l'éditeur reste sur sa base de 19.99€