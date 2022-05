Warcraft Arclight Rumble permet de collectionner plus de 60 personnages issus de l’univers de Warcraft sous la forme de figurines sculptées avec amour, et de se lancer dans une campagne en solo épique comprenant plus de 70 missions. Il est également possible de prendre part à des missions en coopération avec d’autres personnes et de tester ses armées dans un mode compétitif joueur contre joueur.

« Warcraft Arclight Rumble offre le genre d’expérience que nous nous efforçons toujours de concevoir chez Blizzard, a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. Le jeu est amusant d’emblée, et reste riche et gratifiant sur la durée. Nous sommes particulièrement fiers de proposer une authentique et inédite version de Warcraft sur mobile et nous avons hâte que les joueurs et joueuses puissent se lancer dans ce joyeux chaos. »

Warcraft Arclight Rumble est un jeu de stratégie sur Android et iOS d'action qui arrivera au cours de l’année sur les appareils Android et iOS dans certaines régions.Au programme :-De la coopération exigeantes (telles que les raids)-Affronter des adversaires en JcJ-Possibilitée de rejoindre des guildes-Plus de 70 cartes à travers Azeroth-Jeu inspiré des Tower Defense, avec une composante offensive-Cinq familles : Alliance, Horde, Rochenoire, Morts-vivants et Bêtes-Arène de Gurubashi, Un'Goro, Reine dinosaure-Beta fermée bientôt dans certaines régions