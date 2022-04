Éradiquez des hordes de démons à un rythme effréné dans une série de défis sanglants ! Battez-vous contre la montre, relevez chaque défi et recommencez jusqu'à réussir un temps imbattable et décrocher la première place des classements ! Plusieurs dizaines de niveaux sont déjà disponibles à l’occasion de cet accès anticipé, et d’autres surprises sont encore à prévoir avec de nouveaux pouvoirs, de nouvelles armes et de nouveaux défis !

“De nouvelles fonctionnalités vont être ajoutées et améliorées, comme de nouvelles compétences ainsi qu’un mode multijoueur en temps réel. Concernant le Level Editor, qui est très important pour nous, il verra son contenu plus fourni au fil des mises à jour afin de proposer toujours plus d’options de personnalisation aux joueurs et leur permettre de créer des niveaux incroyables", nous partagent les développeurs de Dream Powered Games. "Warstride Challenges est un jeu qui vit par et pour sa communauté. Nous avons déjà une petite communauté très impliquée que nous avons hâte de voir grandir au fil du temps. Nos joueurs sont très importants pour nous. Leurs idées, retours, et avis sont indispensables pour nous car nous considérons que c’est la meilleure façon de faire de Warstride Challenges un jeu encore meilleur”.







Pour célébrer la sortie de Warstride Challenges en Accés Anticipé, tentez de vaincre Patrick, notre Némésis sur le niveau 5 de la Crypte (Crypt-5), pour avoir une chance de gagner un prix ! Les participants peuvent partager leur victoire avec une capture d’écran sur Twitter en taggant “Focus_entmt” et un ami avec le hashtag #WarstrideChallenges. Ce concours démarre aujourd’hui et dure jusqu’au 3 mai. Un tirage au sort aura lieu parmi ceux ayant battus Patrick, afin d’élire les gagnants.

