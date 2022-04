Le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge aura bien droit à une version boîte.Il a également été annoncé que les acteurs de la voix qui ont joué les tortues dans la série télévisée d'animation classique de 1987 reviendront pour ce jeu. Les fans peuvent avoir hâte d'entendre Cam Clarke (Leonardo), Townsend Coleman (Michelangelo), Barry Gordon (Donatello) et Rob Paulsen (Raphael) pour les versions US.Il y a très peu de chance, pour que le jeu soit doublé chez nous.

posted the 04/20/2022 at 03:47 PM by leblogdeshacka