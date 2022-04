Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur mobile avec un gameplay tactique et palpitant. Les joueurs pourront s’affronter dans des matchs en 5v5 (PvP) dans le mode de jeu principal : Assaillants contre Défenseurs. Les assaillants déploieront des drones d'observation pour récolter des informations et percer stratégiquement les murs, sols et plafonds destructibles tandis que les défenseurs barricaderont tous les points d'entrée et utiliseront des caméras espionnes ou des pièges pour sécuriser leur position. En alliant stratégie et travail d'équipe, les joueurs vivront le frisson de combats rapprochés intenses en alternant attaque et défense pour sortir victorieux.



Les joueurs pourront constituer leur propre équipe d’agents hautement qualifiés issus de l'univers de Rainbow Six Siege qui possèderont des compétences, des armes et des gadgets qui leur seront propres. Le jeu comprendra également des cartes emblématiques de Rainbow Six Siege dont Bank et Border et proposera des modes de jeu PvP tels que Sécurisation de zone ou Bombe. Avec une seule vie à leur disposition et l’impossibilité de revenir à la vie au cours d’une manche, et des matchs toujours plus intenses, les joueurs devront s'adapter rapidement à leur environnement, maîtriser l'art de fortifier les lieux et de s’infiltrer en territoire ennemi pour mener leur équipe à la victoire.

Le jeu mobile Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile, se dévoile avec un trailer. Le jeu est free-to-play de tir tactique à la première personne inspiré de la célèbre franchise Rainbow Six. Rainbow Six Mobile sera disponible sur les appareils iOS et Android via l’App Store et Google Play.