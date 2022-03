"Votre voyage avec Quill est loin d'être terminé et ce que les joueurs vivront dans Moss: Book II sera prouvé, rempli de triomphes comme de déchirements. C'est pourquoi elle a plus que jamais besoin de vous à ses côtés", a déclare Josh Stiksma, directeur de la conception chez Polyarc. "Votre aventure sera plus grande qu'avant. Remplie de plus d'émotions. Plus d'interaction. Plus de défis. Ce ne sera pas facile, mais sauver le monde ne l'est jamais."

La suite du jeu Moss, vendu à plus de 1 million d'exemplaires et ayant l'une des meilleures notes de jeux en VR, s'apprête à accueillir sa suite dès aujourd'hui, avec Moss: Book II. Et pour l'occasion, le studio Polyarc, nous offre un trailer de lancement.Le jeu est donc, dès à présent disponible en dématérialisé, pas de version physique pour le moment.