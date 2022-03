Enfilez votre pack de protons, attrapez votre piège à fantômes et surveillez bien le fidèle compteur PKE. Autant d’actions que vous devrez réaliser en tant que chasseurs, au sein d’une équipe de quatre courageuses âmes à la poursuite d’effroyables fantômes qui terrorisent les lieux publics. Travaillez ensemble pour trouver le fantôme, attaquez-le à l’aide du lanceur de particules pour l’immobiliser et refermez le piège au bon moment ! Maintenez le calme parmi les citoyens et maîtrisez le fantôme avant que l'environnement ne devienne trop hanté.



Ou alors, incarnez un fantôme et terrorisez les citoyens sans méfiance dans divers lieux. Vous n’avez même pas peur des chasseurs puisque vous avez la possibilité de voler ou de vous téléporter entre les failles. Possédez les objets qui traînent dans chaque pièce pour échapper au chasseur et apeurer les passants. Si cela ne marche pas, vous pouvez slimer ou invoquer des serviteurs macabres. Hantez chacune des cartes en incarnant l’un des nombreux fantômes dotés de différentes capacités.



Préparez-vous pour chaque match dans l’emblématique caserne de pompiers, en personnalisant votre chasseur ou votre fantôme, en améliorant votre équipement et vos capacités et en vous entraînant à l’utilisation du lanceur de particules et ses différents modes. Discutez avec Winston Zeddemore, incarné par Ernie Hudson, et sélectionnez des missions avant de vous rendre sur le terrain. Rencontrez de nouveaux et d'anciens amis comme Ray Stantz, interprété par Dan Aykroyd, prêt à vous transmettre son savoir dans la boutique Ray's Occult Books.

« Ghostbusters (S.O.S Fantômes) est l’une des licences les plus appréciées au monde. Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour créer quelque chose de spécial et d’accessible à cette communauté diversifiée », a déclaré Charles Brungardt, PDG d’IllFonic. « Si vous êtes quelqu’un qui aime les films ou les jeux multijoueurs asymétriques, celui-là a été créé pour vous ».

Les fans des plus célèbres chasseurs de fantômes de la planète, seront ravis d'apprendre qu'un nouveau jeu va débarquer cette année. Ou alors, ils seront complétement choqué par le jeu. En attendant, de sortir l'Ecto-1 du garage, Ghostbusters : Spirits Unleashed, sera disponible cette année sur l'Epic Games Store pour PC, PlayStation 4 et 5, et Xbox Series X|S et Xbox One.Le jeu est développé par IllFonic, Friday The 13th et Predator: Hunting Grounds.