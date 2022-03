Toujours bien informé, depuis un bon moment, Dealabs annonce les prochains jeux qui seront disponibles dans le Game Pass.F1 2021The Dungeon Of NaheulbeukTainted Grail: ConquestWeird WestShreddersZero Escape: The Nonary GamesNorcoL'officialisation sera très certainement faites dans les prochaines heures.Ils quittent les Game Pass le 15 marsNier: Automata (Cloud, Console & PC)Phogs! (Cloud, Console & PC)Torchlight III (Cloud, Console & PC)The Surge 2 (Cloud, Console & PC)

Who likes this ?

posted the 03/15/2022 at 09:45 AM by leblogdeshacka