La série CHAOS arrive enfin sur Nintendo Switch™ avec ce double pack 2 jeux en 1 !



CHAOS;HEAD NOAH - Incarnez Takumi et utilisez votre pouvoir de "Delusion" pour découvrir la vérité sur une affaire de meurtres en série appelée "New Generation Madness". Vos hallucinations changeront la fin de l'histoire !



CHAOS;CHILD - Incarnez Takuru et explorez Shibuya en 2015, après qu'un tremblement de terre ait presque rasé la ville six ans auparavant, et essayez de surpasser le manipulateur responsable de la New Generation Madness.





Les jeux Chaos;Head NOAH et Chaos;Child, débarque sur Switch grâce à Just for Games chez nous, qui distribuera le jeu avec une version Steelbook.Chaos Double Pack sera disponible en édition de lancement Steelbook sur Nintendo Switch le 7 octobre 2022.