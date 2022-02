Trailer Japonais





Le deuxième jeu de la série unique Voice of Cards , où tous les éléments sont présentés entièrement au moyen de cartes, dans la tradition des RPG de table et des livres-jeux.



Une histoire touchante se déroulant dans un monde d'une beauté mélancolique, présentée par les esprits créatifs de Yoko Taro , Keiichi Okabe et Kimihiko Fujisaka.



Trailer Anglais





Square-Enix vient d'annoncer Voice of Cards: The Forsaken Maiden, deuxième jeu de la série Voice of Card. Me premier Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est sorti en 2021Game Master: Show Hayami / Mark AtherlayExecutive Producer: Yosuke SaitoCreative Director: Yoko TaroMusic Director: Keiichi OkabeCharacter Designer: Kimihiko FujisakaScenario Writer: Yuki WadaDirector: Maasa MimuraLe jeu sera disponible sur Switch, PS4 et Steam dès le 17 Février 2022.