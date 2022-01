Dans Showa American Story, les États-Unis sont devenus une colonie non officielle du Japon. Suite à un accident catastrophique, des monstres et des zombies ont colonisé la région.



Dans la peau de Choko, une cascadeuse adolescente mystérieusement sauvée de la mort, les joueurs parcourront les États-Unis à la recherche de sa sœur... et de réponses à ce qui s'est passé.

Je viens de voir ça sur mon Flux YouTube, ça m'a l'air pas trop mal.Développé par l'équipe indépendante Nekcom Games, Showa American Story sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.