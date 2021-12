Dans The Gunk, incarnez Rani ! Avec sa partenaire, elles forment un duo de convoyeuses de l'espace un brin opportunistes à la recherche de la mission qui les rendra enfin riches. Quand elles tombent par hasard sur une planète inconnue regorgeant de richesses, elles se disent qu'elles ont touché le gros lot !

Hélas, alors qu'elles explorent les ruines d'une civilisation brisée par un terrible secret, elles seront attaquées par un terrible parasite qu'elles surnommeront le gunk.

Utilisez le gant de puissance pour aspirer le gunk et soigner la planète afin de découvrir tous ses mystères ! Développez votre relation avec votre équipage et explorez une planète incroyable. Utilisez votre ingéniosité ainsi que vos réflexes pour surmonter les défis qui vous attendent. Quels trésors se cachent dans ce mystérieux monde abandonné ?

Que sont ces ruines ? Comment Rani peut-elle redonner vie à cette planète gangrenée ? Parfois, il faut se lancer et ne pas réfléchir.

Découvrez le mystère du gunk. Sauvez la planète.

"Nous sommes ravis que les joueurs puissent enfin visiter le monde extraterrestre que nous avons créé avec amour pour eux dans The Gunk sur Xbox et PC", a déclaré le directeur du jeu Ulf Hartelius. "Nous avions hâte de raconter une histoire plus "adulte" que celle que vous avez vue dans nos jeux précédents et c'est précisément ce que nous visons à livrer ici dans ce monde de science-fiction riche que j'espère que les joueurs vont avoir beaucoup de plaisir découvrir!”

Le jeu, des développeurs Image & Form est maintenant disponible dans le Game Pass (j'ai voulu le lancer hier soir et Impossible).