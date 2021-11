Avec Swansong, nous prenons la formule narrative-RPG si essentielle à notre ADN de studio et nous l'étendons à mesure que nous adaptons les systèmes de la table Vampire: The Masquerade dans une expérience de jeu vidéo. L'intrigue politique et le mystère surnaturel incrustés dans le décor conviennent parfaitement à l'histoire que nous voulons raconter.



Notre objectif est de créer un monde qui vous attire, qui vous oblige à prendre des décisions difficiles et à vivre avec les conséquences. Swansong propose de nombreux personnages, choix, dialogues et opportunités pour décider du déroulement de l'histoire et notre objectif ultime est la qualité. Dans cet esprit, nous avons pris la difficile décision de reporter le lancement de Vampire : The Masquerade – Swansong de février 2022 à mai 2022.



Ce n'était pas une décision que nous avons prise à la légère, mais une décision nécessaire pour garantir la meilleure qualité possible tout en maintenant un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée pour notre équipe. Certes, la pandémie a également jeté quelques clés dans notre planification, mais ce retard nous permettra d'appliquer un polissage supplémentaire et de nous donner un peu plus de temps pour l'AQ. Nous sommes une équipe petite mais très passionnée, désireuse de créer une expérience immersive qui rivalise avec le genre de narration personnelle que vous expérimenteriez lors d'une excellente session sur table. Celui qui vous laisse avec des questions longtemps après que les crédits ont cessé de rouler (mais une raison de revenir en arrière et de voir comment les choses auraient pu être différentes).



Vampire: The Masquerade – Swansong sera disponible le 19 mai 2022.



Nous avons hâte de partager plus avec vous, alors restez à l'écoute. Merci beaucoup pour votre patience et tout votre soutien.

