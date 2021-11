Le jeu suit Emma, jeune fille intrépide de 10 ans, et un mystérieux ours en peluche nommé Fenton alors qu'ils tentent de résoudre la disparition mystérieuse du fils d'un célèbre magicien, Thomas Kane. Emma, intriguée, est déterminée à enquêter ! Explorez le manoir abandonné des Kane et utilisez la lumière et l'ombre pour guider Emma et Fenton et les aider à résoudre le mystère.

Caractéristiques principales :



Une direction artistique remarquable : La direction artistique du jeu joue avec l'importance de la lumière et des ombres, provoquant l'émerveillement de l'enfance. Le style graphique est entièrement réalisé en 3D, ce qui apporte une richesse visuelle au jeu.

Jeu de plateforme et de puzzle : Résolvez plus de quarante énigmes et obstacles afin de percer le mystère de la disparition de Thomas Kane. Découvrez des mondes ludiques et effrayants inspirés de Tim Burton et de l'architecture de l'ère victorienne.

Double gameplay : Changez de point de vue entre Emma et son ours en peluche, Fenton. Grâce à leurs capacités et à leurs perspectives uniques, passez de la vue du dessus contrôlée par Emma à une vue en side-scrolling jouée par Fenton.

Une aventure guidée par la narration : Explorez cinq univers différents et époustouflants avec 18 pièces secrètes à découvrir et plus de 12 heures de jeu. Les joueurs sont invités à découvrir des cutscenes créatives et élaborées.

Mécanismes diversifiés : Poussez ou tirez des objets pour créer des ombres. Utilisez les alarmes et les pièges à votre avantage. Tandem propose une variété d'éléments interactifs avec lesquels les joueurs peuvent expérimenter.

Très bonne nouvelle, le jeu Tandem: A Tale Of Shadows (mon petit test arrivera cette semaine), s'apprête à débarquer en boîte sur Switch et PS4.Il faudra patienter un peu, avant de voir arriver cette version boite, en effet, elle ne sera disponible qu'en Mars 2022 (le 25!! ).