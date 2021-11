Pris dans un phénomène temporel inattendu, sept citoyens ordinaires se retrouvent coincés dans une courbe temporelle : ils partagent leur emprisonnement avec le Raider, un ennemi menaçant d'une autre chronologie avec un pouvoir écrasant.



Leur seul espoir de survie est de sortir de la couture temporelle avec la Super Time Machine, mais le Raider est sur leurs traces et devient plus fort de minute en minute.

Dans une course contre la montre, la ruse des Survivants se heurte au pouvoir du Raider, pour se libérer ou être brisé.

Namco-Bandai dévoile un nouveau jeu DBZ, comme ça à l'arrache.La petite Key Art, avant les premières informations, plus bas.Le jeu sera un jeu en multijoueurs en ligne asymétriqueDéveloppé par DIMPSIl y aura de grandes cartes avec des zones de destructionsCell, Buu, Freezer seront les premiers raidersOptions de personnalisation (skin, avantages, etc)Des pouvoirs et objets uniques (véhicules, armes, grappins (c'est à la mode en ce moment), etc)Le jeu sera disponible sur PC et consoles.